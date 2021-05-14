Люди купили своїм собакам та кішкам кумедні товари: фото

Господарі домашніх тварин часто хочуть зробити життя улюбленців насиченішим та цікавим. Тому й купують їм різні незвичні речі. А дехто навіть виготовляє їх власноруч або ж дарує своїм улюбленцям фотосесії.

Оригінальні речі свідчать про особливий зв'язок між господарями та улюбленцями. Цікаві ідеї з фото можуть надихнути й вас на оригінальний подарунок для свого песика чи котика.

Зворушливо Врятована собака навчилася посміхатися й тепер дивує соцмережі

Двері для кота



Хлопець сам зробив для свого котика ці милі дверцята / Фото @BurritoBoy11 / Reddit

Вагітна фотосесія



Дівчина замовила "вагітну" фотосесію зі своєю собакою, яка готується стати мамою / Фото @caitiesfosterfam / Reddit

Каяк для песика



Шкода тільки, що він не вміє користуватися веслом / Фото @dippylovesmayo / Reddit

Домашній спортзал для котика



Він шокований таким подарунком / Фото @thepizzacatparty / Imgur

Віконця в паркані для собак



Тільки погляньте на їх реакцію / Фото @emersondog314 / Imgur

Парк для хом'яків



Виглядає розкішно / Фото @SpaceChimpLives / Reddit

Цей песик не любить дощ



Тому батько власника подарував йому захисні окуляри / Фото @ragerlol1 / Reddit

Сходи для кішки

Кожен домашній улюбленець – унікальний, і кожному потрібне особливе харчування. Серед широкого асортименту високоякісних кормів Purina® ви зможете обрати той, що ідеально підійде саме вашому улюбленцю.



Сью підібрали з викривленими лапками, тому їй зробили сходи, щоб вона могла дивитися в акваріум / Фото @ThePrinter / Imgur

Ортопедичне ліжко



Тепер цьому старенькому песику зручно спати / Фото @deadlefties / Reddit

Іграшковий ноутбук



Тепер цей песик виглядає так, ніби забезпечує сім'ю / Фото @Strawburry17 / Twitter

Байдарка-тандем



Власниця купила її, щоб плавати зі своїм найкращим другом / Фото @AliceaC / Twitter

Міні-намет для кота



Ви теж такий захочете / Фото @eeelizahbeth / Imgur

Торт на День народження



Щороку ця собака святкує його зі своїми подругами / Фото @sweetassranch / Reddit

Візок для мопса



У песика артрит і йому важко гуляти / Фото @HollyKeAting / Twitter

Ковдра-лаваш



Тепер киця виглядає як буріто / Фото @sergmezing / Reddit

Будка для собак



Виглядає чудово / Фото @bronco986 / Reddit

Дерев'яний міст для кішок



Атракціон для найкращих друзів / Фото @ignus99 / Reddit

Цікаво 11 фактів про котів, які ви не знали

ID-картка для кота



Студенти зробили її для котика, який мешкає на території університету / Фото @fIorouss / Twitter