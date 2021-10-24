Маленьке лосеня самотньо блукало поблизу міста Анкоридж, що на Алясці. Люди побачили малюка, який залишився без мами й зрозуміли: йому потрібна допомога.

Зараз Суничка переїхала до зоопарку в Огайо, що за тисячі кілометрів від місця, де вона народилася. У зоопарку обіцяють подбати про самотнє лосеня.

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Блукала дорогою

Суничку знайшли ще 3 місяці тому на дорозі під назвою Strawberry Road (Сунична дорога – переклад з англійської 24 каналу). Саме тому тваринці дали таке "ягідне" прізвисько.

Зараз лосеняті близько 6 місяців. Воно вже має зріст понад півтора метра та вагу близько 180 кілограмів.



Лосеня самотньо блукало дорогою на Алясці / Фото Columbus Zoo

Зоопарк Аляски не зміг подбати про тварину

На дозвіллі чи відпочинку можна більше пізнавати світ тварин. Та і про своїх домашніх улюбленців не варто забувати. Із кормомце легко, адже вся продукція цього бренду створена з додаванням корисних речовин, які так потрібні тваринкам.

Вперше Суничку побачили в червні. Вона блукала дорогою сама. Після 2 днів спостережень місцева влада прийняла рішення упіймати тварину та відвезти до зоопарку.

Суничка потрапила в зоопарк Аляски, однак там уже мешкають декілька маленьких осиротілих лосенят та два дорослих самця-лося. Тому знайді потрібно було знайти постійний дім. Так Суничка потрапила до Огайо.

У зоопарку Колумбус в Огайо мешкає ще одна осиротіла самичка-лось на прізвисько Берта. Маму Берти вбив ведмідь, коли тваринці було близько місяця.

Лосенята познайомляться та будуть жити разом після того, як пройдуть необхідний карантин.

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