Лежить на грудях під час сеансу: як пес допомогає не боятися стоматологів

Французський бульдог допомагає людям розслабитися в одному з найстрашніших місць – кріслі стоматолога. Усе тому, що одного разу власник собаки взяв його з собою на роботу.

Коли доктор медичних наук Джефф Тремблі купив 6-місячне цуценя французського бульдога, то вирішив не лишати малюка самого вдома. Чоловік почав приводити песика до себе на роботу.

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Відтоді пес на прізвисько Крихітка робить лікування пацієнтів американської клініки Smile On Nashville комфортним. Собака терпляче сидить на грудях в людей, яким проводять складні процедури.

Пацієнтка витримала 4 години

Одній із пацієнток доктора Тремблі потрібно було сидіти в кріслі близько 3 – 4 годин. Жінка відмовилася від медикаментозного сну та мусила увесь цей час терпляче чекати.

Пацієнтка відмовився від седації через високу вартість. Але ми поставили на неї Крихітку й вона справді пишалася, що змогла розслабитися, – розповідає лікар.

Що таке седація Седація – це медикаментозний сон, який застосовують здебільшого для проведення медичних процедур. Під час седації у людини знижується рівень свідомості, пригнічуються рефлекси та зменшується чутливість до болю.

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Седація – це медикаментозний сон, який застосовують здебільшого для проведення медичних процедур. Під час седації у людини знижується рівень свідомості, пригнічуються рефлекси та зменшується чутливість до болю.Джерело: Вікіпедія

Кілька місяців тому в клініці почали проводити конкурс "Працівник місяця". І Крихітка завжди перемагає.

Песика, який допомагає лікувати людей, час від часу знімають на відео. Перше відео із Крихіткою стало вірусним. Його переглянули майже 3 мільйони користувачів тіктоку.

Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для ньогощо містить усі необхідні його організму поживні речовини.

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Користувачі мережі коментують:

"У кожного стоматолога має бути такий собака".

"Це неймовірно".

"Я б теж пішов до такого лікаря".

Доктор Тремблі розповідає, що деякі з його пацієнтів записалися на прийом саме тому, що там є такий чудовий хвостатий працівник.

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