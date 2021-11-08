Лежить на грудях під час сеансу: як пес допомогає не боятися стоматологів
Джерело:тікток smileonnashville
Французський бульдог допомагає людям розслабитися в одному з найстрашніших місць – кріслі стоматолога. Усе тому, що одного разу власник собаки взяв його з собою на роботу.
Коли доктор медичних наук Джефф Тремблі купив 6-місячне цуценя французського бульдога, то вирішив не лишати малюка самого вдома. Чоловік почав приводити песика до себе на роботу.
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Відтоді пес на прізвисько Крихітка робить лікування пацієнтів американської клініки Smile On Nashville комфортним. Собака терпляче сидить на грудях в людей, яким проводять складні процедури.
Пацієнтка витримала 4 години
Одній із пацієнток доктора Тремблі потрібно було сидіти в кріслі близько 3 – 4 годин. Жінка відмовилася від медикаментозного сну та мусила увесь цей час терпляче чекати.
Пацієнтка відмовився від седації через високу вартість. Але ми поставили на неї Крихітку й вона справді пишалася, що змогла розслабитися, – розповідає лікар.
Що таке седаціяСедація – це медикаментозний сон, який застосовують здебільшого для проведення медичних процедур. Під час седації у людини знижується рівень свідомості, пригнічуються рефлекси та зменшується чутливість до болю.
Джерело: Вікіпедія
Кілька місяців тому в клініці почали проводити конкурс "Працівник місяця". І Крихітка завжди перемагає.
Песика, який допомагає лікувати людей, час від часу знімають на відео. Перше відео із Крихіткою стало вірусним. Його переглянули майже 3 мільйони користувачів тіктоку.Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina®, що містить усі необхідні його організму поживні речовини.
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Користувачі мережі коментують:
- "У кожного стоматолога має бути такий собака".
- "Це неймовірно".
- "Я б теж пішов до такого лікаря".
Доктор Тремблі розповідає, що деякі з його пацієнтів записалися на прийом саме тому, що там є такий чудовий хвостатий працівник.
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