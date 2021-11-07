Багато тварин інстинктивно реагують на несподівані звуки, і це може стати проблемою як для власників, так і для самих пухнастиків.

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Жаклін Бойд, експертка-тваринознавиця, поділилася 5 порадами, як зменшити страх собак перед святковими атрибутами.

Що відомо про Жаклін Бойд Бойд – старша викладачка тваринознавства в Університеті Ноттінгем Трент. Вона є членкинею британського The Kennel Club. Жаклін спеціалізується на питаннях охорони здоров’я та добробуту. Жінка також є членкинею групи здоров’я собак та головою робочої групи Heelwork to Music. Експертка консультує щодо питань життя собак та навчає власників, як правильно взаємодіяти з домашніми улюбленцями.

Жаклін Бойд зі своїми собаками / Фото з фейсбуку Жаклін Бойд

Запевніть собаку, що вона в безпеці

Страх у собаки є важливим захисним механізмом, який допомагає уникати небезпечних ситуацій або впоратися з ними. Реакція тварин може відрізнятися:

Вони можуть почати гавкати та стануть агресивними.

Тікають від господарів у безпечне місце.

Завмирають та не рухатимуться ні за яких обставин.

Власник може допомогти своєму улюбленцю впоратися зі страхом, забезпечуючи безпеку та опіку, коли вони бояться.

Коли собака стривожена, варто підтримати її та заспокоїти. При цьому Бойд радить бути спокійними та впевненими.

Якщо ви хвилюєтеся і переживаєте, ви можете передати це своєму вихованцеві, оскільки він часто вміє вловлювати ваші емоції,

– зазначила експертка.

Підтримуйте свого улюбленця, коли йому страшно / Фото Unsplash

Відволікайте песика

Забезпечте вашого собаку іграшками, смаколиками чи розвагами, щоб відволікти його від подразників. Улюблені справи допоможуть песику розслабитися та подолати свій страх.

До того ж приємні заняття можуть створити для собаки позитивні асоціації, і в майбутньому він не буде почуватися так напружено.

Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina®, що містить усі необхідні його організму поживні речовини.

Тримайте улюбленця у закритому приміщенні

Під час феєрверків багато тварин зникають. Це зумовлено тим, що господарі елементарно не можуть знайти своїх вихованців у темноті. Щоб зменшити шанси втечі домашніх улюбленців, краще закривати їх у приміщенні під час салютів чи гучних заходів.

Якщо тварина все ж перебуває на відкритому просторі, експертка радить подбати про те, щоб вона не втекла.

Прості заходи, включаючи перевірку безпеки саду та огорож, можуть зіграти велику роль у зменшенні ризику втечі переляканої тварини,

– додала Жаклін Бойд.

Під час гучних святкувань краще тримати собаку в приміщенні / Фото Unsplash

Зверніться до ветеринара

Якщо ваш вихованець надто сильно реагує на подразники, необхідно звернутися до кваліфікованого спеціаліста.

Ветеринар може порадити, як краще полегшити страх собаки, та порекомендує заспокійливі медикаменти для підтримки пухнастика.

Тварини, які страждають від болю, також можуть проявляти підвищену реакцію на шум. Важливо звернутися за порадою до ветеринара, щоб допомогти домашнім тваринам, які страждають від різних захворювань,

– зазначила Бойд.

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Привчайте собаку звикати до гучних звуків

Залучати тварину до гучних заходів чи демонструвати різноманітні звуки – простий спосіб зменшити проблеми з реакцією на шум. Бойд стверджує, що записи лячних звуків та ласощі для заохочення собаки можуть бути корисним та ефективним підходом до управління страхом.

Феєрверки можуть бути страшними для наших вихованців. Але за допомогою кількох практичних кроків ви можете допомогти зробити це трохи менш напруженим як зараз, так і через роки,

– підсумувала експертка.

Привчайте собаку до голосних звуків / Фото Unsplash

Важливо! Через проведення антитерористичної операції на сході України та з метою запобігання нещасних випадків використання феєрверків заборонене. Феєрверки – травмуючий фактор для тих, хто воював, і для людей (а особливо дітей), які пережили обстріли і бомбардування.

