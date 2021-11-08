Когда доктор медицинских наук Джефф Трембли купил 6-месячного щенка французского бульдога, то решил не оставлять малыша одного дома. Мужчина начал приводить песика к себе на работу.

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С тех пор пес по кличке Крошка делает лечение пациентов американской клиники Smile On Nashville комфортным. Собака терпеливо сидит на груди у людей, которым проводят сложные процедуры.

Пациентка выдержала 4 часа

Одной из пациенток доктора Трембли нужно было сидеть в кресле около 3 – 4 часов. Женщина отказалась от медикаментозного сна и вынуждена была все это время терпеливо ждать.

Пациентка отказалась от седации из-за высокой стоимости. Но мы поставили на нее Крошку и она действительно гордилась, что смогла расслабиться, – рассказывает врач.

Что такое седация Седация – это медикаментозный сон, который применяют в основном для проведения медицинских процедур. Во время седации у людей снижается уровень сознания, угнетаются рефлексы и уменьшаются чувствительность к боли.

Источник: Википедия



Несколько месяцев назад в клинике начали проводить конкурс "Работник месяца". И Крошка всегда побеждает.

Песика, который помогает лечить людей, время от времени снимают на видео. Первое видео с Крошкой стало вирусным. Его посмотрели почти 3 миллиона пользователей тиктока.

Собака – это верный друг, который всегда рядом. Однако ей тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваша собачка всегда была радостной и здоровой. Выбирайте для нее сбалансированное питание от Purina® , содержащее все необходимые организму питательные вещества.

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Пользователи комментируют:

"У каждого стоматолога должна быть такая собака".

"Это невероятно".

"Я бы тоже пошел к такому врачу".

Доктор Трембли рассказывает, что некоторые из его пациентов записались на прием именно потому, что там такой замечательный хвостатый работник.