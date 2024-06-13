Може підхопити в саду: ветеринари назвали смертельно небезпечного паразита для собаки
Джерело:Vets4Pets
Ветеринари попередили власників собак про небезпечну інфекцію, яка може виявитися смертельною для їхніх улюбленців. Цуценята можуть легко заразитися нею просто під час прогулянки влітку.
Мовиться про легеневого черв'яка, який поширений у садах багатьох країн. Важливо дотримуватися низки простих правил, щоб запобігти зараженню.
Читайте також Чи варто годувати собаку сирим м'ясом: наскільки безпечна така їжа для чотирилапого
Під час прогулянки в саду ризик підхопити зараження найвищий
Легеневі черв'яки – це короткі черв'яки, які мешкають у камерах серця тварин та в артерії, що з'єднує серце з легенями. Собаки можуть заразитися легеневими гельмінтами різними шляхами, наприклад, споживаючи равликів або слимаків, траву чи питну воду з відкритих джерел, таких як калюжі або миски з водою.
Паразити розмножуються шляхом відкладання яєць, з яких вилуплюються личинки. Ці личинки потім відкашлюються з легень собаки й проковтуються. Згодом личинки потрапляють у навколишнє середовище з фекаліями собаки і часто підхоплюються слимаками та равликами, продовжуючи таким чином цикл розмноження.
Ці істоти можуть не тільки завдати шкоди рослинності у вашому саду, але також можуть переносити легеневого черв'яка — паразита, який живе в кровоносних судинах легенів і серця. Якщо не діагностувати або не лікувати, легеневий черв'як може виявитися смертельним,
— каже експерт.
Ключові симптоми, на які слід звернути увагу власникам собак:
- кашель,
- втома,
- втрата ваги.
Якщо ви помітили у свого чотирилапого друга хоча б один з цих симптомів, радимо негайно звернутися до фахівця та здати аналіз крові, щоб переконатися у здоров'ї та добробуті собаки.
Собаки, заражені паразитом, можуть серйозно захворіти, і 9% інфікованих помруть.
Легеневий черв'як, який водиться у саду, смертельно небезпечний для собаки / Фото Unsplash
Щоб захистити домашнього улюбленця від зараження, фахівці радять проводити планову дегельмінтизацію. Крім того, власників домашніх тварин закликають своєчасно видаляти фекалії своїх улюбленців з навколишнього середовища, щоб запобігти поширенню личинок легеневих гельмінтів.
Для подальшого зниження ризику паразитарної інвазії рекомендується тримати собачі іграшки в приміщенні, якщо це можливо, і регулярно замінювати воду у вуличних мисках. Ці запобіжні заходи допоможуть звести до мінімуму вплив шкідливих паразитів на домашнього улюбленця.
До слова, прогулянки з собакою не лише корисні для вашого фізичного здоров'я, але й відіграють вирішальну роль у профілактиці хронічних захворювань та покращенні психічного добробуту. Але існує одна річ, яку в жодному разі не можна робити на спільній прогулянці.