Лабрадудль: як і для чого схрестили лабрадора і пуделя

Джерело:24 канал
Лабрадудль – слово-контамінація, яке утворили зі слів "лабрадор" і "пудель", щоб назвати нову породу собак. Із такого сполучення вийшов товариський і дуже розумний пес, активне виведення якого почалося лише на наприкінці 80 років ХХ століття.
Лабрадудль – порода собак, яка виникла через схрещування лабрадора-ретривера і пуделя. До ідеї такого поєднання дійшли ще у 50 роках минулого сторіччя, однак справжньої популярності нова порода набула тільки через 30 років після цього.
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Уперше цей термін з'явився в 1955 році. Його використав сер Дональд Кемпбелл, щоб описати собаку, отриману від схрещення вже згаданих порід. Тоді і використали слово "Labradoodle".
Але широку популярність лабрадудль отримав в 1988 році, коли австралійський заводчик Уоллі Корнор схрестив лабрадора-ретривера і стандартного пуделя для отримання собаки-поводиря.
Лабрадудль – досить нова порода / Фото needpix.com
Джерело: GQ
Наприкінці 1980 років співробітник Королівської асоціації собак-поводирів Австралії Уоллі Конрон отримав лист від сліпої жінки, яка жила на Гаваях. Вона благала врятувати її: щоб нормально пересуватися, їй потрібен був собака-поводир.
Зазвичай ними стають ретривери або лабрадори, але завести їх жінка не могла: її чоловік мав алергію на довгошерстих собак.
У ролі поводиря для цієї жінки вирішили спробувати спеціально навченого пуделя. Однак після численних випробувань з'ясувалося: пудель гіперактивний і не підходять для допомоги сліпим.
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Тоді Конрону прийшла в голову ідея схрестити самку лабрадора і самця пуделя, щоб отримати спокійного і гіпоалергенного песика. Так і з'явилися три перші лабрадудлі. І найспокійнішого з них відправили на Гаваї.
Мета Корнора була в тому, щоб об'єднати скромність пуделя і здатність до навчання лабрадора, а також створити собаку-поводиря для людей з алергією на шерсть.
Лабрадудлі різних кольорів / Фото doge.ru
Лабрадудлі на час існування породи як такої, а не просто змішання двох порід, мають два породних типи.
Багато заводчиків намагаються докласти зусиль для того, щоб лабрадудлі були визнані офіційною породою. Але досі офіційного визнання порода лабрадудль не отримала.Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.