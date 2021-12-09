Купує продукти та несе господарю: соцмережі зачарував самостійний собака

У соціальних мережах користувачі активно поширюють відео з незвичним вчинком пса. На кадрах чотирилапий самостійно прийшов за продуктами.

Неймовірно розумний та вірний собака самостійно купував продукти для свого господаря. Задля цього чотирилапий кожного дня приходить на базар.

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Із собою собака має кошик та гроші. Він підходить до продавців, які його добре знають, купує все необхідне та вертається додому. Люди завжди допомагають чотирилапому, а також пригощають смаколиками.

Ви проявляєте любов до свого песика, коли дбаєте про його харчування, адже збалансований раціон – основа повноцінного життя наших чотирилапих друзів. Обирайте високоякісні корми Purina®, до складу яких входять вітаміни та мінерали, що забезпечують гармонійний розвиток та міцний імунітет вашого улюбленця.

Як люди коментували відео із турботливим собакою:

"Який чарівний собака. Як можна бути таким добрим?".

"Все-таки собаки — найвірніші створіння".

"Він не тільки склянка води принесе, а й тарілку їжі".

"З таким собакою точно не пропадеш".

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Дивіться відео: як собака купував продукти

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