Кумедний рекорд: картину, яку намалювала свиня, продали за десятки тисяч євро

Свинка на прізвисько Пігкассо – популярний митець. Її картини купують на аукціонах та виставляють у відомих галереях.

Доля свині мала скластися трагічно – вона народилася на бійні, і була приречена померти заради м'яса. Однак, коли поросяті був місяць, його викупила звідти жінка на ім'я Джоан Лефсон. Це сталося у 2016 році.

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Картину продали за неймовірну суму



Свиня навчилася малювати / Фото з інстаграму pigcassohoghero

У свині виявився талант – вона малює картини. Саме тому тварину назвали Пігкассо. Свиня-художник написала вже чимало картин. Деякі з них виставили на аукціон.

Робота "Дикий та вільний" пішла "з молотка" за 20 тисяч євро. Її придбали через 72 години після відкриття аукціону.



Цю картину продали за 20 тисяч євро / Фото з інстаграму pigcassohoghero

Раніше найдорожчою картиною, яку створила тварина, вважали малюнок шимпанзе Конго. Його твір продали за 14 тисяч євро у 2005 році.



Тварина зі своєю наставницею / Фото з інстаграму pigcassohoghero

Пігкассо любить малювати

Тваринки можуть з легкістю розсмішити своїми гримасами чи витівками. Ще більше задоволення – спостерігати за власними домашніми улюбленцями, про яких дбати легко з Purina®. Збалансований корм із поживними речовинами не тільки втамує їхній голод, але й збадьорить. Відтак гарні фото і відео вам гарантовані.



Пігкассо зі своїм "шедевром" / Фото з інстаграму pigcassohoghero

Свиня робить це дуже часто. Для неї малювання – це процес взаємодії з людиною та цікавого проведення часу. У свинки-художника вже є чимало робіт.

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Дивіться більше фото картин, які намалювала свиня / Фото з інстаграму pigcassohoghero

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