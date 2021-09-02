"Кращий старший брат": як величезний пес піклується про маленьку дівчинку

Чарівний дует ретривера Маршалла та дівчинки Мейсі підкорив соціальні мережі. Пес допомагав дитині вчитися ходити, засинати й пізнавати світ, за що отримав звання "Кращий старший брат"

Золотистого ретривера Маршалла взяли ще цуценям. Сім'я очікувала, що це буде милий, слухняний та розумний пес, проте насправді цуцик полюбляв рвати м'які іграшки та подушки, розкидаючи наповнювачі по всьому будинку.

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Згризав квіти й розкидав корм по підлозі у вітальні. Пірнав у басейн, а потім одразу стрибав обніматися в ліжко.

Коли Маршаллу виповнився рік, він не переставав обожнювати калюжі. Після прогулянки він повертався повністю перемазаний брудом. Навіть якщо погода була суха, ретривер міг знайти водойму.

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®

Після народження Мейсі, пес взяв дитину під свою опіку. Дівчинка росла під наглядом пильного собачого погляду. Коли Мейсі вчилася сидіти та грала в манежі, Маршалл був поруч. Коли вона робила перші кроки, він супроводжував дитину. Крім того, разом вони грали та спали.

Мейсі заспокоїла нашого хлопчика Маршалла. Ніщо так не змушує серце тремтіти, як їх ігри разом,

– розповіла мама Мейсі.

Собака дозволяє дівчинці все: їздити верхи, засовувати пальці в пащу, щоб доторкнутися до зубів, тягати за щоки та за ніс, хапати за вуха. Маршалл тільки облизує Мейсі.

"Коли Маршалу досить, він просто кидає на мене такий погляд… Проте ми ніколи не бачили злісного погляду від нього. Він просто йде до нашої спальні, якщо хоче залишитись один. Але тепер вона може залізти на ліжко, тому Маршаллу доведеться спробувати ховатися якось краще", – зазначила мама дівчинки.

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Дивіться фото дружби Маршалла та Мейсі: