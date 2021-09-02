Ветеринар розробив та використовує власну техніку спілкування з пацієнтом. Згідно з нею, у тварини повинні залишатися тільки позитивні спогади після відвідування лікаря.

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Як Андре Сантос робить укол собакам

Зазвичай ветеринар починає з веселого танцю з собакою. Потім, використовуючи гру, дає частування на тарілці. Тільки тоді, коли тварина повністю розслабиться, він максимально швидко і непомітно робить ін'єкцію.

Зазвичай пацієнти Сантоса так захоплені всім цим процесом, що навіть не розуміють, в який момент він зробив укол. А на завершення багато обіймів та поцілунків від ветеринара.

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.

"Я обстежую тварин і роблю їм щеплення на підлозі, щоб бути на одному рівні з пацієнтом. Думаю, так вони відчувають себе комфортніше і спокійніше. Я переконаний: консультація ветеринара не повинна ставати травмуючим досвідом", – зазначив Андре Сантос.

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Користувачі соціальної мережі інстаграм, в якій Андре регулярно ділиться роликами про свою роботу, захоплюються тим, як він ставить щеплення.

Дивіться фото ветеринара з домашніми улюбленцями: