Ветеринар розробив та використовує власну техніку спілкування з пацієнтом. Згідно з нею, у тварини повинні залишатися тільки позитивні спогади після відвідування лікаря.
Важливо 6 способів захистити домашніх улюбленців від бліх: плюси та мінуси
Як Андре Сантос робить укол собакам
Зазвичай ветеринар починає з веселого танцю з собакою. Потім, використовуючи гру, дає частування на тарілці. Тільки тоді, коли тварина повністю розслабиться, він максимально швидко і непомітно робить ін'єкцію.
Зазвичай пацієнти Сантоса так захоплені всім цим процесом, що навіть не розуміють, в який момент він зробив укол. А на завершення багато обіймів та поцілунків від ветеринара.
"Я обстежую тварин і роблю їм щеплення на підлозі, щоб бути на одному рівні з пацієнтом. Думаю, так вони відчувають себе комфортніше і спокійніше. Я переконаний: консультація ветеринара не повинна ставати травмуючим досвідом", – зазначив Андре Сантос.
Цікаво Собака зупинив авто, коли його господарка втратила свідомість: вражаюче відео
Користувачі соціальної мережі інстаграм, в якій Андре регулярно ділиться роликами про свою роботу, захоплюються тим, як він ставить щеплення.
Дивіться фото ветеринара з домашніми улюбленцями: