Золотистого ретривера Маршалла взяли еще щенком. Семья ожидала, что это будет милый, послушный и умный пес, но на самом деле щенок любил рвать мягкие игрушки и подушки, разбрасывая наполнители по всему дому.
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Сгрызал цветы, и разбрасывал корм по полу в гостиной. Нырял в бассейн, а потом сразу прыгал обниматься в постель.
Когда Маршаллу исполнился год, он не переставал любить лужи. После прогулки он возвращался полностью перемазан грязью. Даже если погода была сухая, ретривер мог найти водоем.
После рождения Мэйси, пес взял ребенка под свою опеку. Девочка росла под присмотром бдительного собачьего взгляда. Когда Мэйси училась сидеть и играла в манеже, Маршалл был рядом. Когда она делала первые шаги, он сопровождал ребенка. Кроме того, вместе они играли и спали.
Мэйси успокоила нашего мальчика Маршалла. Ничто так не заставляет сердце трепетать, как их игры вместе,
– рассказала мама Мэйси.
Собака позволяет девочке все: ездить верхом, засовывать пальцы в пасть, чтобы прикоснуться к зубам, таскать за щеки и за нос, хватать за уши. Маршалл только облизывает Мэйси.
"Когда Маршалу достаточно, он просто бросает на меня такой взгляд… Но мы никогда не видели злостного взгляда от него. Он просто идет в нашу спальню, если хочет остаться один. Но теперь она может залезть на кровать, поэтому Маршаллу придется попробовать прятаться как-то лучше", — отметила мама девочки.
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