Котик не хотів впасти у ванну і показав дива еквілібристики: епічне відео

Загальновідомо, що коти не люблять воду, душ, купання і все, що з цим пов'язано. Один рудий муркотун з необережності ледь не впав у набрану водою ванну.

Його хазяйка встигла зняти на камеру його кумедні спроби, у буквальному сенсі, вийти сухим з води. Відео набрало понад 140 тисяч лайків у тіктоці.

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Кіт-еквілібрист над ванною

Рудий кіт сидів на змішувачі і з цікавістю розглядався довкола. Раптом він захотів ступити на край ванної, де стояли пляшечки з гігієнічними засобами. Однак кіт не врахував, що кран рухомий і посунув його лапкою.

Далі він показав такі гімнастичні дива, які краще не описувати словами, а подивитися на власні очі:

У коментарях користувачі захоплюються майстерністю котика. Люди пишуть, що він чудовий еквілібрист, який не захотів бути водолазом.

Чому коти не люблять воду

Для того, щоб кіт був здоровим і щасливим, він потребує збалансованого харчування. Саме такими є корми Purina®, смак яких задовольнить навіть вибагливого улюбленця. Обрати їх можна тут

Джерело: 24 канал