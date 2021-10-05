Якщо у вашому домі є котик, фахівці радять облаштувати для нього місце на підвищенні, де улюбленець зможе сидіти та лежати. А якщо ви маєте не тільки кота, а й собаку, таке місце стає вкрай необхідним: там кіт зможе заховатися від надмірної уваги песика.
До теми Як можна весело та корисно розважити улюбленого кота
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