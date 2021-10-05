Якщо у вашому домі є котик, фахівці радять облаштувати для нього місце на підвищенні, де улюбленець зможе сидіти та лежати. А якщо ви маєте не тільки кота, а й собаку, таке місце стає вкрай необхідним: там кіт зможе заховатися від надмірної уваги песика.

До теми Як можна весело та корисно розважити улюбленого кота

Подивіться цю добірку чудових фото котів, які справді перебувають "на висоті".

Найкращий працівник

Коти під стелею
Фото Reddit

Морда, що дивиться на вас зі стелі

Коти під стелею
Фото Reddit

Несподіваний гість в офісі

Коти під стелею
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Шпіон

Коти під стелею
Фото Reddit

Цей кіт знайшов ідеальний пункт спостереження за людьми

Коти під стелею
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Дозвольте полагодити вам електрику?

Коти під стелею
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Цьому коту подобається місце, де він сидить

Коти під стелею
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Так господар зрозумів, що його кішка застрягла на горищі

Коти під стелею
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Кіт-павук

Коти під стелею
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