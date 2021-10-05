Якщо у вашому домі є котик, фахівці радять облаштувати для нього місце на підвищенні, де улюбленець зможе сидіти та лежати. А якщо ви маєте не тільки кота, а й собаку, таке місце стає вкрай необхідним: там кіт зможе заховатися від надмірної уваги песика.

До теми Як можна весело та корисно розважити улюбленого кота

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Найкращий працівник



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Морда, що дивиться на вас зі стелі



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Несподіваний гість в офісі



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Шпіон



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Щоб улюбленці залишалися здоровими сьогодні й завтра, їм потрібно забезпечити 100% поживних речовин. Purina® робить продукти, які подобаються котам, водночас забезпечуючи харчування, яке сприяє їхньому здоров'ю та благополуччю.

Цей кіт знайшов ідеальний пункт спостереження за людьми



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Дозвольте полагодити вам електрику?



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Цьому коту подобається місце, де він сидить



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Так господар зрозумів, що його кішка застрягла на горищі



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Кіт-павук



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