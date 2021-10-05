Если в вашем доме есть котик, специалисты советуют обустроить для него место на возвышении, где любимец сможет сидеть и лежать. А если у вас живет не только кот, но и собака, такое место становится крайне необходимым: там кот сможет спрятаться от чрезмерного внимания песика.
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