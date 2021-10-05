Если в вашем доме есть котик, специалисты советуют обустроить для него место на возвышении, где любимец сможет сидеть и лежать. А если у вас живет не только кот, но и собака, такое место становится крайне необходимым: там кот сможет спрятаться от чрезмерного внимания песика.

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Лучший работник

Коты под потолком
Фото Reddit

Морда, которая смотрит на вас с потолка

Коты под потолком
Фото Reddit

Неожиданный гость в офисе

Коты под потолком
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Шпион

Коты под потолком
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Этот кот нашел идеальный пункт наблюдения за людьми

Коты под потолком
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Позвольте починить вам электричество?

Коты под потолком
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Этому коту нравится место, где он сидит

Коты под потолком
Фото Reddit

Так хозяин понял, что его кошка застряла на чердаке

Коты под потолком
Фото Reddit

Кот-паук

Коты под потолком
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