Если в вашем доме есть котик, специалисты советуют обустроить для него место на возвышении, где любимец сможет сидеть и лежать. А если у вас живет не только кот, но и собака, такое место становится крайне необходимым: там кот сможет спрятаться от чрезмерного внимания песика.

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Лучший работник



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Морда, которая смотрит на вас с потолка



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Неожиданный гость в офисе



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Шпион



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Чтобы любимцы оставались здоровыми сегодня и завтра, им нужно обеспечить 100% питательных веществ. Purina® делает продукты, которые нравятся кошкам, одновременно обеспечивая питание, которое способствует их здоровью и благополучию.

Этот кот нашел идеальный пункт наблюдения за людьми



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Позвольте починить вам электричество?



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Этому коту нравится место, где он сидит



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Так хозяин понял, что его кошка застряла на чердаке



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Кот-паук



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