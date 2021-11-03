"Космічні" очі: сліпий кіт став відомим через особливість його зовнішності

Кіт з "космічними" очима – так називає господарка чотирилапого улюбленця. Крім неї такої ж думки тисячі користувачів у соціальних мережах. Що відомо про кота – читайте у матеріалі.

Через незвичайну зовнішність кіт на прізвисько Піко став популярним у соціальній мережі тікток. Усе завдяки величезним очам, які нагадують космос. Проте насправді причиною такого їх вигляду є хвороба чотирилапого.

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Власниця котика Марі-Джозі Бріссон та її донька Моніка пригадали, що кіт потрапив до них із притулку. Там він одужував після аварії та триденної коми.

Моніка зазначила, що тоді кошеня одразу їй сподобалося й вона захотіла його забрати. Проте на чотирилапого чекали нові випробування. Очі Піко почали сіріти й лікарі підтвердили діагноз – двостороння глаукома. Захворювання назавжди позбавило тварину зору та призвело до деформації та помутніння кришталика.



Кіт Піко​ / Фото інстаграм

Кіт орієнтується у просторі, слідуючи за Монікою чи її мамою. Навіть, коли він гуляє у саду, який йому знайомий, намагається не йти від них далеко. У самому будинку ходить однаковими кімнатами, проте все одно може вдарятися об меблі.

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Власниці кота завели для Піко сторінку у соціальній мережі тікток. Там вже понад 213 тисяч користувачів стежать за його життям.

Щоб улюбленці залишалися здоровими сьогодні й завтра, їм потрібно забезпечити 100% поживних речовин. Purina® робить продукти, які подобаються котам, водночас забезпечуючи харчування, яке сприяє їхньому здоров'ю та благополуччю.

Дивіться відео Піко з господинею: