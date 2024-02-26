Марк МакКінлі, директор з документації GWR, сказав, що власник Бобі Леонель Коста був проінформований про це рішення, і GWR "з радістю оцінить будь-які докази, якщо ми їх отримаємо".

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Бобі позбавили титулу найстарішого собаки в історії

Запис Бобі було відкликано після того, як розслідування було проведено відповідно до процедури перевірки та апеляції організації, яка займається веденням документації.

Після стурбованості, висловленої ветеринарами та іншими експертами як у приватному порядку, так і в рамках публічних коментарів, а також результатів розслідувань, проведених деякими засобами масової інформації, ми вважали за важливе розпочати огляд послужного списку Бобі,

– сказав МакКінлі.

Він заявив, що розслідування встановило, що доказів віку Бобі недостатньо. Всі подані докази віку Бобі були отримані за допомогою даних мікрочипа з бази даних уряду Португалії. Розслідування показало, що мікрочип Бобі було встановлено 2022 року, коли Португалія не вимагала підтвердження віку для собак, що народилися до 2008 року.

Собака Бобі / Фото Guinness World Records

За словами МакКінлі, оскільки в додатковому ветеринарному висновку, представленому як доказ віку Бобі, також згадуються дані мікрочипа, у них не залишилося переконливих доказів, які могли б остаточно підтвердити дату народження Бобі.

Без будь-яких переконливих доказів, доступних нам просто зараз, ми просто не можемо зберегти Бобі як рекордсмена і чесно заявляти, що підтримуємо високі стандарти, які ми встановили для себе,

– підсумував він.

МакКінлі повідомив, що організація ще не визначила нового володаря титулу.