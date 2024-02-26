Марк МакКинли, директор по документации GWR, сказал, что владелец Бобби Леонель Коста был проинформирован об этом решении, и GWR "с радостью оценит любые доказательства, если мы их получим".

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Бобби лишили титула самой старой собаки в истории

Запись Бобби была отозвана после того, как расследование было проведено в соответствии с процедурой проверки и апелляции организации, которая занимается ведением документации.

После обеспокоенности, высказанной ветеринарами и другими экспертами как в частном порядке, так и в рамках публичных комментариев, а также результатов расследований, проведенных некоторыми средствами массовой информации, мы посчитали важным начать обзор послужного списка Бобби,

– сказал МакКинли.

Он заявил, что расследование установило, что доказательств возраста Бобби недостаточно. Все представленные доказательства возраста Бобби были получены с помощью данных микрочипа из базы данных правительства Португалии. Расследование показало, что микрочип Бобби был установлен в 2022 году, когда Португалия не требовала подтверждения возраста для собак, родившихся до 2008 года.

Собака Бобби / Фото Guinness World Records

По словам МакКинли, поскольку в дополнительном ветеринарном заключении, представленном как доказательство возраста Бобби, также упоминаются данные микрочипа, у них не осталось убедительных доказательств, которые могли бы окончательно подтвердить дату рождения Бобби.

Без каких-либо убедительных доказательств, доступных нам прямо сейчас, мы просто не можем сохранить Бобби как рекордсмена и честно заявлять, что поддерживаем высокие стандарты, которые мы установили для себя,

– подытожил он.

МакКинли сообщил, что организация еще не определила нового обладателя титула.