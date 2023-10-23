Бобі помер на фермі, де й жив усе своє життя. У віці 31 рік він отримав звання найстарішого собаки у світі. Його вік підтвердили ветеринар і офіційна база даних домашніх тварин Португалії.

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Найстаріший пес у світі помер у віці 31 рік

У травні цього року його господар Леонель Коста організував для нього вечірку з нагоди 31-го Дня народження. На свято приїхали люди з різних країн, щоб привітати Бобі. Смерть собаки Коста не поки коментував.

Доктор Карен Беккер, ветеринар, підтвердила смерть собаки на вихідних, сказавши.

Минулої ночі цей милий хлопчик отримав крила. Попри те, що він пережив усіх собак в історії, його 11 478 днів на Землі ніколи не буде достатньо для тих, хто його любив. Бобі... ти навчив світ усього, чого мав навчити,

– йдеться у повідомленні.

Що відомо про Бобі?

Бобі – чистокровний Rafeiro do Alentejo, португальська порода собак-охоронців худоби, народився 11 травня 1992 року. Загалом середня тривалість життя у таких собак 12 – 14 років, йому ж було 31.

Помер найстаріший пес у світі Бобі / Фото Книга рекордів Гіннеса​

Бобі прожив все своє життя з Леонелем Костою та його родиною в сільській місцевості Конкейрос у Португалії. Собака народилася у флігелі з трьома братами та сестрами, але містер Коста сказав, що цуценят довелося відсадити, оскільки в його родині було забагато тварин. Однак, Бобі втік і продовжував жити в сільській оселі.

Власник Бобі Леонель розповідав, що одним із головних факторів, які сприяють довголіттю тварини, є спокійне та мирне життя далеко від міста, йому подобалося вільно блукати лісами та сільськогосподарськими угіддями. Повідомляється, що собака ніколи не була на ланцюгу та повідцю.

Найстаріший пес у світі: дивіться відео

Сусіди та друзи родини описували Бобі, як дуже товариського, адже той виріс поруч з іншими тваринами.

Пес останнім часом почувався погано

У лютому старенькому було важко ходити, тому він в основному проводив час на задньому дворі зі своїми чотирма котами.

Ще у пса тоді погіршився зір, тому він стикався з перешкодами під час ходьби.

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