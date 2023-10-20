Співробітники притулку знайшли бродячого кота з двома носами
Раніше вважалося, що в чотирирічної Ненні Макфі просто один великий ніс. Унікальну особливість помітили під час огляду у ветеринарки.
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Дворняжка з роздвоєною мордочкою в центрі усиновлення Cats Protection у Воррінгтоні привернула увагу та отримала прізвисько "Нені Макфі" через свою схожість із персонажем однойменного фільму з характерною формою носа. Співробітники центру усиновлення висловили своє здивування, позначивши два носи котячого як надзвичайно рідкісну знахідку.
Нені Макфі / Фото Independent
Старша ветеринарна лікарка притулку Фіона Брокбанк сказала, що вперше в їхній практиці трапилася кішка з двома носами.
Це справжня рідкість, і, на щастя, це не завдає їй жодних проблем,
— зазначила фахівчиня.
За її словами, інші вроджені вади розвитку в котячих, як-от заяча губа і вовча паща, можуть бути або успадковані, або виникнути внаслідок внутрішньоутробного розвитку.
Кішка з двома носами / Фото Independent
До слова, всі котів, зокрема Ненні Макфі, перед переїздом стерилізують, тому будь-які побоювання з приводу спадкових проблем відпадуть – кошенят у неї не буде.
Чорно-білу кішку відвезли до Центру усиновлення Воррингтона, щоб підшукати їй нову домівку, бо попередні власники більше не могли про неї піклуватися через погане самопочуття та фінансові обставини.
У Британії кішка встановила рекорд з найгучнішого муркотання у світі
Кішка, на ім'я Белла, побила рекорд з найгучнішого муркотання домашньої кішки. Їй 14 років та вона живе в Кембриджширі зі своїми господарями. Гучність її муркотіння порівнянна зі звуком киплячого чайника або пральної машини.
Попри те, що Белла побила рекорд за найгучнішим муркотінням домашньої кішки, титул рекорду за найгучнішим муркотінням домашньої кішки й досі належить двом іншим котам, Смокі та Мерліну.