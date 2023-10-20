Співробітники притулку знайшли бродячого кота з двома носами

Раніше вважалося, що в чотирирічної Ненні Макфі просто один великий ніс. Унікальну особливість помітили під час огляду у ветеринарки.

Читайте також З-під завалів у Запоріжжі врятували кота: його господарів убила російська ракета Дворняжка з роздвоєною мордочкою в центрі усиновлення Cats Protection у Воррінгтоні привернула увагу та отримала прізвисько "Нені Макфі" через свою схожість із персонажем однойменного фільму з характерною формою носа. Співробітники центру усиновлення висловили своє здивування, позначивши два носи котячого як надзвичайно рідкісну знахідку. Нені Макфі / Фото Independent​ Старша ветеринарна лікарка притулку Фіона Брокбанк сказала, що вперше в їхній практиці трапилася кішка з двома носами. Це справжня рідкість, і, на щастя, це не завдає їй жодних проблем,

— зазначила фахівчиня.

За її словами, інші вроджені вади розвитку в котячих, як-от заяча губа і вовча паща, можуть бути або успадковані, або виникнути внаслідок внутрішньоутробного розвитку.

Кішка з двома носами / Фото Independent

До слова, всі котів, зокрема Ненні Макфі, перед переїздом стерилізують, тому будь-які побоювання з приводу спадкових проблем відпадуть – кошенят у неї не буде.

Чорно-білу кішку відвезли до Центру усиновлення Воррингтона, щоб підшукати їй нову домівку, бо попередні власники більше не могли про неї піклуватися через погане самопочуття та фінансові обставини.

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