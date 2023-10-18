Белла встановила рекорд з найгучнішого муркотання у світі

14-річну кішку внесли до Книги рекордів Гіннеса. Гучність її муркотіння порівнянна зі звуком киплячого чайника або пральної машини.

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Офіційний представник Книги рекордів Гіннесса вирушив зустріти Беллу зі звукорежисером, щоб перевірити, чи справді її муркотіння б'є рекорд. Вона досягла муркотіння 54,59 децибела, це приблизно така ж гучність, як звук кипіння чайника, і не надто далеко від звуку пральної машини.

Власниця Белли, Ніколь Спінк, сказала, що вона "не може бути в більшому захваті".

Вона була компаньйоном нашої сім'ї протягом багатьох років – ми любимо її безмежно і дуже пишаємося її досягненням,

– сказала вона.

Дейв Вілсон, офіційний суддя Книги рекордів Гіннесса, який спостерігав за спробою Белли побити рекорд, сказав: "Завжди бентежний день, коли є можливість встановити новий світовий рекорд, тому ми з нетерпінням чекали, чи зможе Белла це зробити". І їй вдалося!

Белла встановила рекорд з найгучнішого муркотання у світі / Фото GUINNESS WORLD RECORD / WHISKAS

Як вимірювали муркотіння Белли?

Дейв і звукорежисер обтягнули Беллу спеціальною звукоізоляційною тканиною, яка допомогла б заблокувати будь-який зовнішній шум, який міг би вплинути на результат.

Потім вони встановили свій спеціальний шумомір, який тримали на відстані одного метра від Белли та одного метра над землею. Під час запису Белла сиділа у своєму улюбленому затишному ліжку, а господар її багато гладив, щоб вона муркотіла.

Попри те, що Белла побила рекорд за найгучнішим муркотінням домашньої кішки, титул рекорду за найгучнішим муркотінням домашньої кішки й досі належить двом іншим котам, Смокі та Мерліну.

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