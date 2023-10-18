Востаннє плямистохвостий квол був задокументований у Південній Австралії в 1880-х роках. Цей вид, що перебуває під загрозою зникнення, є найбільшим сумчастим хижаком материкової Австралії.

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У Південній Австралії спіймали плямистого квола

Фермер Пао Лінг Цай вирішив захистити своїх курей від таємничого хижака, який періодично убивав їх. Він навіть не підозрював, що ця спроба призведе до надзвичайного відкриття, оскільки натрапив на істоту, яку не бачили в Південній Австралії понад 130 років.

Квола вважали вимерлим у Південній Австралії. Наразі він перебуває під загрозою зникнення на материку.

Я очікував знайти кота, але натомість знайшов цю маленьку тваринку. Це було неймовірно. Я спочатку не мав гадки, що це таке потрапило до моєї пастки,

– розповів чоловік.

Ввечері Цай розклав приманку навколо своєї ферми та встановив відеокамеру, щоб побачити, чи прийдуть до нього інші кволи. Він додав, що точно знає: "їх більше, бо вранці їжі-приманки вже не було".

Пао Лінг Цай знайшов кволла в пастці на своєму дворі / Фото ABC South East SA​

Фермер передав кадри фахівцям Національного парку, які згодом звернулися до жителів громади з проханням не розставляти пастки та не відловлювати тварин.

Щодо тваринки, яку спіймали, її оглянув ветеринар і вже пролікував від корости.

Після вилову ветеринар лікував квола від корости / Фото Росс Андерсон​

Популяція плямистохвостого квола: що відомо

Плямистий квол, найбільший вид кволів в Австралії, перебуває під загрозою зникнення.

Ця істота не була помічена в південно-східній Австралії більше століття, з останньою відомою появою в лісі Маунт-Берр і поблизу Роба. Хоча в 1970-х і 1980-х роках випадково спостерігали "тигрову кішку", його присутність у цьому регіоні не була офіційно задокументована з 1880-х років.

Поточні оцінки показують, що популяція "тигрових кішок" скоротилася до менше ніж 5 000 особин, що ще більше підкреслює нагальну потребу в зусиллях щодо збереження цього виду.

Що треба знати про плямистого квола / Фото Pao Ling Tsai