Група людей допомогла рибалці дістати улов із води. Вага спійманого коропа встановила новий рекорд.

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Чоловік упіймав рекордного 114-кілограмового коропа

Келвін разом із батьком Реєм і другом вирушив на риболовлю на озеро в провінції Ратчабурі. Раптом вусата істота клюнула на двометрову вудку з поплавцем і кулькою хліба.

Рибалка розповів про величезні розміри улову, що потребувало допомоги не лише його друга та батька, а й мешканця з околиць, які об'єднали свої сили, щоб успішно витягнути рибу з води. Вага спійманого коропа встановила новий рекорд. Вона становила 114 кілограмів.

Я був приголомшений. Я не знав, що це рекорд. Я навіть виграв футболку від власника озера. Нам довелося підіймати його вчотирьох. Ми дали їй кілька хвилин і відпустили. Пізніше я зловив ще одну рибу вагою 102 кілограми. Руки починають боліти, і я вже готовий здатися,

— розповів чоловік, який живе з сім'єю в Борнмуті.

На кадрі, знятому на камеру, Келвін у супроводі Рея, близького супутника та місцевого, підняли "справжнього монстра" з глибини води. Чоловіки зафіксували момент, після чого відпустили її.

Вага спійманого коропа встановила новий рекорд / Фото The Sun​

Зазначається, що короп, якого спіймав Марстон, уже потрапляв у сіті рибалок чотири роки тому. За цей час вага риби збільшилася на дев'ять кілограмів. Гігантський вусань є найбільшим представником сімейства коропових і мешкає в річках і озерах Південно-Східної Азії. Харчується водними рослинами, дрібними ракоподібними, фітопланктоном і плодами рослин.

У Флориді вбили 90-річного алігатора вагою 420 кілограмів

Величезний алігатор вагою майже 420 кілограмів був успішно спійманий у Флориді, який посів місце другого найважчого алігатора в історії штату. Вважається, що цій рептилії довжиною понад 4 метри близько 90 років.

Капітан берегової охорони США Кевін Бротц і його супутники помітили колосального алігатора (Alligator Mississippiensis) на озері поблизу Орландо. Захопливе видовище розгорнулося, коли група вирушила на човнову прогулянку, але виявилася в погоні за величезною рептилією. Взявши участь у напруженій боротьбі, яка тривала приблизно 4 години, команда відважно воювала з істотою. У якийсь момент алігатор вистрибнув з води на висоту близько метра над поверхнею води, але врешті-решт тварину вбили та доставили на берег.