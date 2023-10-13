Раніше навіть учені вважали, що самки цього виду не можуть вибирати партнерів або захиститися від залицяльника – якщо самець поклав на неї око, виходу буквально не залишається. Втім, зараз стали відомі нові деталі "уникнення" надокучливого самця.

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Нове дослідження показало винахідливість, яку демонструють самки певного виду. Всупереч попереднім припущенням, вчені виявили цікаву поведінку деяких жаб, щоб уникати небажаної уваги самців – вдаючись до окремої тактики: симулюючи свою смерть.

За словами співавтора дослідження доктора Каролін Діттріх із Музею природничої історії Берліна, результати свідчать про те, що в щільних скупченнях, що гніздяться, самки зовсім не пасивні, як вважалося раніше.

У недавньому науковому дослідженні дослідники провели серію експериментів, щоб дослідити шлюбну поведінку. Дослідження передбачало розміщення самців у замкнутому просторі з двома самками, однією більшою та іншою меншою. Весь процес спарювання ретельно знімали на відео.

Всього в цьому експерименті брали участь 54 самки. Примітно, що 83% цих самок, які були схоплені самцями, активно намагалися звільнитися від своїх "викрадачів". Писк і бурчання, що закликають до звільнення, видавали 48% стиснутих самок, причому всі вони також обертали своїм тілом.

Куди цікавішим виявилося те, що у 33% самок спостерігалася тонічна нерухомість — застигання з витягнутими руками й ногами, що нагадує те, як якби жаба померла. Крім того, команда помітила, що така поведінка, як правило, виникала одночасно з обертанням і криком.

Жаби симулюють смерть, щоб позбутися докучливих залицяльників / Фото UnSplash

Дрібні самки вдавалися до всіх трьох тактик

Дослідники виявили, що менші самки використовують комбінацію трьох тактик частіше, ніж їхні великі колеги. Така поведінка, хоча й рідко зустрічається серед жаб, була задокументована в минулому. Насправді ще в 1758 році Резеу фон Розенхофф описав цю загадкову поведінку в книзі, втім, більше про неї не згадувалося.

Вчені зробили значний прорив у розумінні тонічної нерухомості як реакції на стрес. Згідно з їхніми висновками, така поведінка більш поширена серед маленьких і молодих самок, можливо, через підвищений рівень стресу внаслідок обмеженого досвіду розведення. Примітно, що ретельні спостереження показують, що ця захисна тактика довела ефективність у відверненні небажаних загравань. Насправді 25 самок успішно уникли потенційних загроз завдяки такій поведінці.

Така поведінка може мати й інші цілі. Передбачається, що за допомогою тонічної нерухомості самки можуть перевіряти силу і витривалість самця — риси, які можуть підвищити шанси на виживання, якщо самець зможе здолати інших суперників,

– йдеться у повідомленні.

Доктор Діттріх також зазначає, що знадобляться додаткові дослідження, щоб повторити експеримент із більшою вибіркою. Втім, так чи інакше, результати дослідження дають нове уявлення про поведінку самок.