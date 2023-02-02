Київський зоопарк показав, як виросли "дитинчата війни"

У звіринці показали, як виросли маленькі мешканці, які народилися від початку повномасштабного вторгнення. Пропонуємо фото молодих жителів зоопарку Києва.

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Тварини в зоопарку перебувають у теплі, забезпечені всім необхідним і оточені турботою, тож створюють сім'ї та групи й тішать відвідувачів малечею.

На фото наші нові знайомі: лемур Байрактар, який народився на початку березня, дитинча оленя-мунтжака – крихітка Мія, маленькі бізончики Варта і Вікінг, красуня альпака Луна та телятко високогірної шотландської худоби, на ім'я Дормунд,

– пише Київська міська держадміністрація.

Цього року в Київському зоопарку, крім постійних мешканців, зимують ще 400 врятованих від війни тварин.

Як виросли "дитинчата війни" / Фото Київського зоопарку

У Київському зоопарку народилось дитинча гуанако Лусія

У КиївЗоо народилось дитинча гуанако, на ім'я Лусія. Всі охочі мають можливість дізнатися багато цікавих фактів про тварин та місця їх проживання. Зокрема, й про сім'ю гуанако та новонародженого члена. У КиївЗоо показали маленьку Лусію.

Крім того, у столичному зоопарку пара чорних лебедів облаштувала собі гніздо, тож невдовзі очікується поповнення птахів.