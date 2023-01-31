На Київщині з водойми врятували поранене оленятко

Так, у селі Бовкун Білоцерківського району Київщини рятувальники допомогли вибратися з озера пораненому оленятку. Про це повідомляє головне управління ДСНС у Київській області. Дивіться також У Чорнобилі помітили червонокнижного звіра: зимові кадри

На місце події було направлено рятувальників 15-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Тараща. Порятунку потребувало маленьке поранене оленятко, що, ймовірно, тікало від лісових хижаків, але знесилившись впало на кризі посеред місцевої водойми,

– йдеться у повідомленні.

По прибуттю особовий склад оперативно приступив до рятувальних робіт.

З водойми врятували поранене оленятко / Фото ДСНС Київщини​ За допомогою мотузки, драбини-палиці та рятувального круга рятувальники витягли знесилену тварину на берег, зігріли, замотавши в ковдру, та не гаючи часу відвезли до ветеринарної клініки, де передали лікарям для надання допомоги.



Рятувальники витягли тварину на берег та зігріли / Фото ДСНС Київщини

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