На Київщині з водойми врятували поранене оленятко
Так, у селі Бовкун Білоцерківського району Київщини рятувальники допомогли вибратися з озера пораненому оленятку. Про це повідомляє головне управління ДСНС у Київській області.
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На місце події було направлено рятувальників 15-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Тараща.
Порятунку потребувало маленьке поранене оленятко, що, ймовірно, тікало від лісових хижаків, але знесилившись впало на кризі посеред місцевої водойми,
– йдеться у повідомленні.
По прибуттю особовий склад оперативно приступив до рятувальних робіт.
З водойми врятували поранене оленятко / Фото ДСНС Київщини
За допомогою мотузки, драбини-палиці та рятувального круга рятувальники витягли знесилену тварину на берег, зігріли, замотавши в ковдру, та не гаючи часу відвезли до ветеринарної клініки, де передали лікарям для надання допомоги.
Рятувальники витягли тварину на берег та зігріли / Фото ДСНС Київщини
Інші порятунки тварин:
- 9 січня у Білій Церкві на Київщині собака впав у глибокий колодязь. Рятувальники ДСНС Київської області звільнили чотирилапого.
- В Суворовському районі Одеси випадково у вигрібну яму потрапив пес. Це трапилося на території автостоянки. Там собака впав у вигрібну яму, скавулів, що почули, й викликали рятувальників, які оперативно прибули на місце.