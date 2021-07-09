У Києві можна безкоштовно вакцинувати домашнього улюбленця від сказу: як і де це зробити

У Святошинському районі Києва 11 липня безкоштовно реєструватимуть та вакцинуватимуть від сказу домашніх тварин. Усе, що потрібно мати: улюбленця і його ветеринарний паспорт.

Вакцинуватимуть тварин фахівці муніципальної ветклініки. До того ж улюбленців можна буде чипувати і зареєструвати у системі "Реєстр домашніх тварин".

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У неділю, 11 липня, із 13:00 до 15:00 у парку "Юність" Святошинського району. Спеціалісти нагадали: для здійснення процедур необхідно мати при собі ветеринарний паспорт.

Процедури чипування та вакцинації проводитимуть безкоштовно в рамках інформаційно-просвітницької кампанії. Мета кампанії – популяризація відповідального ставлення до улюбленців.

До того ж під час заходу можна буде занести улюбленця у Реєстр домашніх тварин. Це єдина київська міська мережа для реєстрації домашнього улюбленця та зберігання всієї важливої інформації щодо нього. Це зручний інструмент, щоб повернути загублену тварину власнику.

Не так багато речей є важливішими за здоров'я та щастя ваших улюбленців. Для того, щоб бути здоровими та енергійними, їм потрібна справді якісна їжа. Purina® створена спеціально для того, щоб задовольнити усі потреби тварин.



Домашніх улюбленців будуть чипувати і вакцинувати / Фото з freepik.com

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