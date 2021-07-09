У Києві можна безкоштовно вакцинувати домашнього улюбленця від сказу: як і де це зробити
Джерело:КМДА
У Святошинському районі Києва 11 липня безкоштовно реєструватимуть та вакцинуватимуть від сказу домашніх тварин. Усе, що потрібно мати: улюбленця і його ветеринарний паспорт.
Вакцинуватимуть тварин фахівці муніципальної ветклініки. До того ж улюбленців можна буде чипувати і зареєструвати у системі "Реєстр домашніх тварин".
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Де і коли можна безкоштовно щепити улюбленця
У неділю, 11 липня, із 13:00 до 15:00 у парку "Юність" Святошинського району. Спеціалісти нагадали: для здійснення процедур необхідно мати при собі ветеринарний паспорт.
Процедури чипування та вакцинації проводитимуть безкоштовно в рамках інформаційно-просвітницької кампанії. Мета кампанії – популяризація відповідального ставлення до улюбленців.
До того ж під час заходу можна буде занести улюбленця у Реєстр домашніх тварин. Це єдина київська міська мережа для реєстрації домашнього улюбленця та зберігання всієї важливої інформації щодо нього. Це зручний інструмент, щоб повернути загублену тварину власнику.Не так багато речей є важливішими за здоров'я та щастя ваших улюбленців. Для того, щоб бути здоровими та енергійними, їм потрібна справді якісна їжа. Purina® створена спеціально для того, щоб задовольнити усі потреби тварин.
Домашніх улюбленців будуть чипувати і вакцинувати / Фото з freepik.com
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Головне про вакцинацію від сказу
Дані з Neovetlab
- Вакцинація – єдиний ефективний спосіб профілактики смертельно небезпечної хвороби сказу.
- Щеплення проти сказу є абсолютно безпечним і жодного впливу на ріст та розвиток тварини не має.
- Вакцинують тварин починаючи із 3-місячного терміну.
- Ревакцинувати улюбленця потрібно кожного року.
- Лікар ветеринарної медицини робить відмітку у ветеринарному паспорті, де вказує назву вакцини, підпис, печатку, дату після перевірки ідентифікації тварини.