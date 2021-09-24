У Києві в метро забіг пес: що з ним трапилося

На станції метро "Бориспільська" у Києві пасажирка знайшла собаку. Жінка упіймала песика й передала правоохоронцям.

Ймовірно, собака потрапив у метро разом із натовпом. Пес розгубився серед великої кількості людей і не знав, що робити.

Дізнайтеся Гра для дітей від Purina® та Happy Paw: як стати учасником розіграшу

Сьогодні до поліцейського Михайла Козки, який чергував на станції метро "Бориспільська", звернулась жінка та повідомила, що знайшла на платформі, ймовірно, безпритульного собаку, який розгубився та метушився серед натовпу, – розповідають у поліції.

Небайдужа пасажирка помітила песика і звернулася до чергового поліцейського Михайла Козки. Вона передала йому песика і залишила свої контакти.

Поліцейський нагодував песика і прихистив його у кімнаті для чергових. Знайду жартома назвали Метроша.

Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для ньогощо містить усі необхідні його організму поживні речовини.

Господарів собаки так і не знайшли. Тоді Михайло Козка зателефонував до жінки, яка опікувалася долею песика. Вона погодилася забрати тварину до себе.

У Києві в метро знайшли собаку / Фото відділу комунікації поліції Києва

Дивіться Військові показали своїх домашніх улюбленців з передової: зворушливі фото

Текст повідомлення відділу комунікації поліції Києва:

Поліцейський допоміг знайти оселю безпритульному собаці, який забрів до столичної підземки. Пасажирка метрополітену виявила тварину на станції метро "Бориспільська" та передала правоохоронцю. Ймовірно, чотирилапий потрапив на платформу під час великого скупчення людей.