У Києві біля будівлі МЗС незворушно паслися кози: фото дня

У центрі Києва помітили чарівних кіз, які просто смикали травичку. Дві кізоньки Зіта і Гостроріжка не вперше опиняються у центрі уваги і вже навіть стали символами урядового кварталу.

Фото двох білосніжних кіз біля будівлі Міністерства закордонних справ опублікував член ради НБУ Василь Горбаль. Кози спокійно і неметушливо позували йому прямо на тлі колон класичної будівлі.

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Кози у центрі Києва

Вони так естетично позували на фоні будинку МЗС, що автор фото написав "їх варто відлити у бронзі".

Щоправда, Василь Горбаль підписав їх як "цих овець". На помилку звернули увагу користувачі і у коментарях чиновник віджартувався, що він просто "звичайних міський житель".



Кози на фоні будівлі МЗС у Києві / Фото Василя Горбаля

У коментарях користувачі умовно поділилися на два табори:

ті, хто не розуміють, звідки біля МЗС взялися кози;

ті, хто неодноразово бачив цих білих кіз в урядовому кварталі.

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Дві кізоньки – символ урядового кварталу

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.

Насправді двох білосніжних кізоньок звати Зіта і Гостроріжка. Вони опинилися у центрі далеко не вперше і зовсім не випадково. Кози переїхали разом зі своїм власником Валерієм із села на Харківщині до столиці.



Кози щодня гуляють центром Києва / Скриншот з відео

Він щодня вигулює їх у центрі на місцях, де є травичка. Вони навчилися перетинати перехід по зебрі і поводять себе посеред висоток досить чемно.

Господар Валерій живе у квартирі, його вихованиці – на подвір'ї у спеціально обладнаному гаражі. Туристи часто фотографуються з ними, а містяни дивуються такій несподіваній, як для "кам'яних джунглів" тварині.



Кози біля статуї Водолія перемкнули на себе усю увагу / Скриншот з відео

Обидві кози беззастережно йдуть до людей, особливо люблять випрошувати їжу у тих, хто сидить на лавиці. Аби вони поводилися чемно і не заважали іншим, власник навчив їх команд "фу" і "не можна".