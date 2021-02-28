Невдало скривив мордочку: фото кота, який ненавидить пляж

Власники взяли своїх котів із собою на пляж, але одному із них дуже не сподобався сильний вітер. Фотографії кумедного виразу обличчя котика підкорили мережу.

Цього рудого кота звати Pumpkin (Гарбузик – переклад з англійської 24 канал). Він потрапив до своїх власників крихітним, разом із мамою.

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Спочатку кіт спокійно гуляв зі своїм братом / Фото TIA STODDARD

Родина повинна була тільки перетримати кошенят, поки ті не знайдуть новий дім.

Але господарі вирішили всиновити Гарбузика і його брата, адже просто не змогли з ними розпрощатися.



Але коли подув вітер, настрій Гарбузика змінився / Фото TIA STODDARD

Коти проводять багато часу на вулиці, подорожують зі своєю сім'єю і навіть ходять в походи та на каякінг. Одного разу котиків взяли з собою на пляж.

Спершу все йшло добре, Гарбузик бігав піском і почувався чудово. Але раптом подув сильний вітер і це дуже не сподобалося коту.



У кота був дуже смішний вираз морди / Фото TIA STODDARD

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Господарі встигли зробити фото кумедної морди, яка кривиться від вітру. Після того Гарбузик ще не раз був на пляжі, але вітер йому все одно не подобається.



Гарбузик не любить вітер / Фото TIA STODDARD