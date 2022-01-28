Кіт врятував вмираючого хижака: який сміливий вчинок зробив чотирилапий

Кіт з притулку врятував дитинча рисі, ставши для нього донором крові. Такий героїчний вчинок допоміг чотирилапому знайти новий дім.

Маленьку рись у важкому стані привезли до ветеринарної клініки Douglas Animal Hospital. Відомо, що її вночі знайшли в коморі одного з канадців. Скільки часу хижачка там прожила – невідомо.

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Рятівники повідомили, що у малюка через гіпоглікемію та гіпотермію почалися судоми, а температура тіла була настільки низькою, що її не показував термометр. Рись перебував у критичному стані, тому медики розуміли, що терміново потрібна донорська кров.



Маленька рись / Фото фейсбук

Місцевий притулок погодився допомогти й надав для процедури кота Смаркеса. Йому провели швидке обстеження, яке допомогло зрозуміти, що він ідеальний донор для рисі.

У кота зробили забір крові, яку потім перевели хижачці. Щоб не зашкодити Смаркесу, йому зробили підшкірні та внутрішньовенні ін'єкції поживних рідин, а коли він прокинувся – почастували ситним обідом. За словами медичної сестри, кіт всю процедуру був дуже спокійний.



Смаркес / Фото фейсбук

"Наразі головне, щоб у рисі робота всіх систем відновилася без внутрішніх ушкоджень. Вона ще надто слабка, щоб їсти чи пити, але ми їй допомагаємо", — розповіли у благодійному фонді Atlantic Wildlife Institute. Попри це медики задоволені тим, як триває процес одужання.

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Про важливу допомогу Смаркеса скоро стало відомо у місті. Люди не змогли залишитися байдужими й зовсім скоро кіт знайшов нову люблячу сімʼю, яка захотіла забрати його додому.