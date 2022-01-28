Маленькую рысь в тяжелом состоянии привезли в ветеринарную клинику Douglas Animal Hospital. Известно, что ночью ее нашли в амбаре одного из канадцев. Сколько времени хищница там прожила – неизвестно.

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Спасатели сообщили, что у малыша из-за гипогликемии и гипотермии начались судороги, а температура тела была настолько низкой, что ее не показывал градусник. Рысь находился в критическом состоянии, поэтому медики понимали, что срочно требуется донорская кровь.



Маленькая рысь / Фото фейсбук

Местный приют согласилось помочь и предоставило для процедуры кота Смаркеса. Ему провели быстрое обследование, которое помогло понять, что он идеальный донор для рыси.

У кота произвели забор крови, которую потом перевели хищнице. Чтобы не навредить Смаркесу, ему сделали подкожные и внутривенные инъекции питательных жидкостей, а когда он проснулся – угостили сытным обедом. По словам медицинской сестры, кот всю процедуру был очень спокоен.



Смаркес / Фото фейсбук​

"Пока главное, чтобы у рыси работа всех систем возобновилась без внутренних повреждений. Она еще слишком слаба, чтобы есть или пить, но мы ей помогаем", — рассказали в благотворительном фонде Atlantic Wildlife Institute. Несмотря на это, медики довольны тем, как идет процесс выздоровления.

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О важной помощи Смаркеса скоро стало известно в городе. Люди не смогли остаться равнодушными и совсем скоро кот нашел новую любящую семью, захотевшую забрать его домой.