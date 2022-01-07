Кіт влаштував для господині льодове шоу: кумедне відео

7 січня 2022 , 11:19
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Джерело:

тікток sailorgirl24

У соціальній мережі тікток користувачка опублікувала кумедне відео з домашнім улюбленцем. На ньому котик влаштував справжнє шоу.

Згідно з роликом, чорний кіт опинився на замерзлій кризі у дворі, де й влаштував виступ.

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Чотирилапий намагався схопити свого хвоста, чим й розсмішив господиню. Адже усі його спроби перетворилися на кумедний танець на льоді. Жінці виступ кота дуже сподобався, тому вона опублікувала відео у соціальних мережах. 

Дивіться відео "танців" кота на льоді:

sailorgirl24 Rocket’s having a fun time on our frozen pool today #catsoftiktok #fyp #foryoupage #catlover #rocket #cat #blackcatsoftiktok #blackcatsaregoodluck #funny original sound - ️

Такої ж думки були й користувачі соціальних мереж. Які коментарі залишали люди:

"Яка грація! Яка техніка!".
"Оцінки у всіх суддів: 6,0".
"Кіт готовий до олімпіади!".

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Автор: Марія Лелека