Кіт влаштував для господині льодове шоу: кумедне відео

У соціальній мережі тікток користувачка опублікувала кумедне відео з домашнім улюбленцем. На ньому котик влаштував справжнє шоу.

Згідно з роликом, чорний кіт опинився на замерзлій кризі у дворі, де й влаштував виступ.

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Чотирилапий намагався схопити свого хвоста, чим й розсмішив господиню. Адже усі його спроби перетворилися на кумедний танець на льоді. Жінці виступ кота дуже сподобався, тому вона опублікувала відео у соціальних мережах.

Дивіться відео "танців" кота на льоді:

Такої ж думки були й користувачі соціальних мереж. Які коментарі залишали люди:

"Яка грація! Яка техніка!".

"Оцінки у всіх суддів: 6,0".

"Кіт готовий до олімпіади!".

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