Вона, ймовірно, пов'язана із Днем закоханих, який відзначають 14 лютого, оскільки була опублікована напередодні.

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Блогер-кіт Степан отримав колаборацію до Дня закоханих

Так, у своєму інстаграмі Степан показав бляшанку якогось напою, а навколо – пелюстки троянд та наповнений келих. Можна було б зробити висновок, що це червоне вино, але ні, це вміст пляшки, яка розташована поруч з ним на столі.

Як з'ясувалося, це крафтове пиво зі смаком малини. На ньому зображений блогер-кіт у своїй звичній позі – спертий "лікоть" на стіл та задумливий погляд.

Одна з українських компаній з вироблення крафтового пива запропонувала Степанові колаборацію, на що той погодився й потішив своїх шанувальників.

Тепер українці й всі охочі можуть придбати собі такий напій – "STEPANS RASPBERRY" . Втім, як зауважив блогер-кіт кількість обмежена.

Стефанія не залишилася без уваги

Напередодні Дня закоханих кіт Степан побалував свою другу половинку – Стефанію. Він подарував їй "найкращих друзів" дівчат – діаманти.

Стефанія намурликала собі на вирощені діаманти від українського бренду,

– написав він.

Користувачі мережі зробили припущення, що це була пропозиція руки і серця. Зауважили, якщо Стефанія відмовила, то готові самі сказати Степану "так".

Що відомо про кота Степана