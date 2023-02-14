Вона, ймовірно, пов'язана із Днем закоханих, який відзначають 14 лютого, оскільки була опублікована напередодні.
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Блогер-кіт Степан отримав колаборацію до Дня закоханих
Так, у своєму інстаграмі Степан показав бляшанку якогось напою, а навколо – пелюстки троянд та наповнений келих. Можна було б зробити висновок, що це червоне вино, але ні, це вміст пляшки, яка розташована поруч з ним на столі.
Як з'ясувалося, це крафтове пиво зі смаком малини. На ньому зображений блогер-кіт у своїй звичній позі – спертий "лікоть" на стіл та задумливий погляд.
Одна з українських компаній з вироблення крафтового пива запропонувала Степанові колаборацію, на що той погодився й потішив своїх шанувальників.
Тепер українці й всі охочі можуть придбати собі такий напій – "STEPANS RASPBERRY" . Втім, як зауважив блогер-кіт кількість обмежена.
Стефанія не залишилася без уваги
Напередодні Дня закоханих кіт Степан побалував свою другу половинку – Стефанію. Він подарував їй "найкращих друзів" дівчат – діаманти.
Стефанія намурликала собі на вирощені діаманти від українського бренду,
– написав він.
Користувачі мережі зробили припущення, що це була пропозиція руки і серця. Зауважили, якщо Стефанія відмовила, то готові самі сказати Степану "так".
Що відомо про кота Степана
- Український кіт Степан – зірка інтернету. На його сторінку в інстаграмі підписані 1,3 мільйона людей з різних куточків світу. Разом з господинею Анею Степан живе в харківській багатоповерхівці. Чотирилапого підібрали з вулиці, коли він ще був кошеням. Зараз же йому вже 13 років.
- Відомо, що ідея щодо контенту з'явилася випадково. Анна одного разу замовила піцу, а Степан застрибнув на стілець та сів поруч. Тепер на кадрах їжа змінюється, але погляд Степана залишається.
- У кота неодноразово замовляли рекламу всесвітньо відомі бренди: Crocs, Valentino. Його навіть публікувала американська співачка Брітні Спірс на своїй сторінці в інстаграм.
- Під час війни кіт Степан не лише розважає публіку, а й показує понад мільйонній аудиторії в інстаграмі, як Росія бомбить мирні українські міста.
- Коли росіяни почали обстрілювати його місто, власниця тваринки вирішила виїхати до Франції.
- У березні харківського кота номінували на престижну премію World Influencers and Bloggers Awards. Народний улюбленець виграв цю премію! Він з'явився на червоній доріжці в Каннах з синьо-жовтою символікою.
- Крім того, український кіт із Харкова став героєм журналу Times Monaco. Видання розповіло дивовижну історію тварини.