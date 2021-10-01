Кіт став носієм обручок для своїх власників та перетворився на мем: фото кумедного пухнастика

Молоде подружжя відійшло від весільних стандартів та доручило своєму коту на ім’я Лось нести вінчальні кільця. Рішення стало напрочуд вдалим – домашній улюбленець став зіркою вечора та мемом у соцмережах.

Традиційно обручки на весіллі підносить дитина, зазвичай родич пари. Та молодята Ді та Нік вирішили змінити правила – кільця для них підносив їхній кіт, який дуже пишався своїм обов’язком.

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Подружня пара влаштувала своє весілля так, щоб пухнастий член родини також брав у ньому участь. Кота урочисто одягли та доручили бути носієм обручок.

Для того, щоб кіт був здоровим і щасливим, він потребує збалансованого харчування. Саме такими є корми Purina®, смак яких задовольнить навіть вибагливого улюбленця. Обрати їх можна тут

Щоб Лось відповідав дрес-коду, йому пошили урочисту краватку. Святкового котика посадили у візок, оздоблений трояндами. Домашнього улюбленця супроводжував родич молодят, який віз коляску.

Як котик став мемом

Під час церемонії гості сфотографували Лося, який урочисто їхав у візку з обручками. Котик продемонстрував усім присутнім гордий погляд та бездоганну поставу – пухнастий дуже серйозно поставився до завдання, яке йому доручили.

Урочистий кіт дуже пишався своїм обов'язком / Фото larsonrichard

Світлина, яку опублікували у твітері, швидко стала вірусною. Незабаром у мережі почали з’являтися меми з урочистим пухнастиком.

Меми з аристократичним котиком поширилися у твітері / Колаж 24 каналу з фото MuK00І та Sappen5

Користувачі твітера радо коментували аристократичного Лося:

"Цей кіт ніби промовляє: "Насправді ви прийшли до мене, а не до моїх власників".

"Якби я був хоча б наполовину такий серйозний, як котик, який виконує свої обов’язки, я би був більш успішним".

"Головний злодій приходить на таємну вечірку, запросивши усіх своїх ворогів".

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