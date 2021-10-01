Кіт став носієм обручок для своїх власників та перетворився на мем: фото кумедного пухнастика
Джерело:Твітер молодят Ді та Ніка
Молоде подружжя відійшло від весільних стандартів та доручило своєму коту на ім’я Лось нести вінчальні кільця. Рішення стало напрочуд вдалим – домашній улюбленець став зіркою вечора та мемом у соцмережах.
Традиційно обручки на весіллі підносить дитина, зазвичай родич пари. Та молодята Ді та Нік вирішили змінити правила – кільця для них підносив їхній кіт, який дуже пишався своїм обов’язком.
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Подружня пара влаштувала своє весілля так, щоб пухнастий член родини також брав у ньому участь. Кота урочисто одягли та доручили бути носієм обручок.Для того, щоб кіт був здоровим і щасливим, він потребує збалансованого харчування. Саме такими є корми Purina®, смак яких задовольнить навіть вибагливого улюбленця. Обрати їх можна тут.
Щоб Лось відповідав дрес-коду, йому пошили урочисту краватку. Святкового котика посадили у візок, оздоблений трояндами. Домашнього улюбленця супроводжував родич молодят, який віз коляску.
Як котик став мемом
Під час церемонії гості сфотографували Лося, який урочисто їхав у візку з обручками. Котик продемонстрував усім присутнім гордий погляд та бездоганну поставу – пухнастий дуже серйозно поставився до завдання, яке йому доручили.
Урочистий кіт дуже пишався своїм обов'язком / Фото larsonrichard
Світлина, яку опублікували у твітері, швидко стала вірусною. Незабаром у мережі почали з’являтися меми з урочистим пухнастиком.
Меми з аристократичним котиком поширилися у твітері / Колаж 24 каналу з фото MuK00І та Sappen5
Користувачі твітера радо коментували аристократичного Лося:
- "Цей кіт ніби промовляє: "Насправді ви прийшли до мене, а не до моїх власників".
- "Якби я був хоча б наполовину такий серйозний, як котик, який виконує свої обов’язки, я би був більш успішним".
- "Головний злодій приходить на таємну вечірку, запросивши усіх своїх ворогів".
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Чи потрібен котам одяг
Соцмережі заполонили світлини з модно одягнутими котиками, які мило позують на камеру. Насправді, тваринам може бути дискомфортно – зайвий шар тканини може змінити температуру тіла котика та погіршити стан здоров'я.
Окрім того, пухнастикам може бути соромно за аксесуари та светрики. Те саме стосується і конусів, які надягають на голову тварини після операцій чи поранень – хоч це необхідно, коти погано почуваються, бо не можуть повноцінно рухатися.
Тож одягати свого домашнього улюбленця варто дуже обережно. Тільки якщо тварина не пручається, не нервується та може спокійно пересуватися в одязі – він може бути доречним.