Кіт навчився самостійно діставати корм з шафи: вірусне відео

Котик породи саванна настільки самостійний, що може сам себе прогодувати. Він знає, де на кухні лежить корм і вміє його звідти дістати.

Розумного пухнастика звати Джейк і у нього є свій тікток. Відео із тим, як він "грабує" шафу має майже 10 тисяч лайків понад 100 тисяч переглядів.

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Кіт, який сам дістає корм

Джейк спритно застрибує в шафу, акуратно бере пачку корму зубами, а потім скидає вниз. Джейк не влаштовує на кухні гармидер, скидаючи все на своєму шляху. Він цілеспрямовано йде по корм і обережно досягає свого.

Кіт навчився на нюх визначати, де саме лежить його корм. Його господар розповів: коли поклав корм в іншу поличку, Джейк все одно примудрився його знайти. Він заліз і туди, відкрив її і знову дістав.

Яка це порода кота

Щоб ваш котик муркотів від задоволення, обирайте для нього смачні та поживні корми Purina® , розроблені за найвищими стандартами якості та безпеки.

Джейк – кіт породи саванна, це родич дикого африканського сервала і домашньої кішки. Вони, як правило, мають непередбачуваний, активний і сміливий темперамент.



У котів саванн вушка мають характерну завернуту форму / Скриншот з відео

Саванна входить до списку одних із найдорожчих котів у світі: за таке кошеня заводчики просять 50 тисяч доларів. Цікаво, що це одна з порід котів, які живуть найдовше. Середній вік саванни – 12 – 20 років.

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Кіт, який відкриває холодильник

Подібний випадок із котом в Україні нещодавно сколихнув світові ЗМІ. Кіт Кола із Закарпаття навчився самостійно відкривати дверцята холодильника.

Кіт із Закарпаття навчився відкривати холодильник: дивіться відео

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Люди неабияк здивувалися такому вмінню, а Кола з'явився на шпальтах міжнародних видань.