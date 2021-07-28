Кіт написав матеріал на сайт про комп'ютерні ігри

Кіт Майло створив для сайту Kotaku цікаву статтю. Читачі жартують, що котика варто висунути на Пулітцерівську премію за суперечливий, але сміливий текст.

Текст Майло з'явився на американському сайті про комп'ютерні ігри Kotaku. Хазяйка чорно-білого пухнастого дописувача – одна з авторок порталу Ліза Марі Сеґарра.

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Що кіт Майло написав у своїй статті

За словами власниці, Майло – ще той пройдисвіт, якому подобається обійматися і бути поруч. Він голосно кричить і бешкетує, якщо на нього не звертати увагу.

Іноді Майло стрибає по клавіатурі, лежить на ній чи стоїть. Часто кіт надсилає у робочі чати Лізи Марі дивні повідомлення. Одного разу він пробув на клавіатурі настільки довго, що месенджер не зміг відправити це "послання".

Що відомо про Kotaku? Це сайт і блог, який спеціалізується на комп'ютерних іграх для різних платформ і жанрів. Kotaku належить медіакомпанії G/O Media, в яку, крім Kotaku, входять Gizmodo, Lifehacker.com і Jezebel. Kotaku.com входить в список 100 найкращих і популярних блогів світу за версією компанії CNET Networks.



Дані на основі Це сайт і блог, який спеціалізується на комп'ютерних іграх для різних платформ і жанрів. Kotaku належить медіакомпанії G/O Media, в яку, крім Kotaku, входять Gizmodo, Lifehacker.com і Jezebel. Kotaku.com входить в список 100 найкращих і популярних блогів світу за версією компанії CNET Networks.Дані на основі Вікіпедії

Одного дня працівники Kotaku вирішили, що тексти Майло необхідно показати людям. Можливо, хтось побачить у цьому зашифроване послання.

Ось, що написав Майло:

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У коментарях користувачі відзначають, що кіт використовував букви з норвезького і данського алфавітів. Дехто навіть жартома запропонував вручити Майло Пулітцерівську премію.

Чому цей кіт написав такий неоднозначний, але сміливий текст?

– іронічно запитав користувач.

Інший читач назвав кота "кращим сучасним письменником на ім'я Майло".