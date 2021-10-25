Кіт ходить за господарем усюди: чи свідчить це лише про любов

Часто котики слідують за своїми людьми, куди б вони не пішли: у ванну, спальну чи, звісно ж, на кухню. Деякі причини такої поведінки можуть здивувати.

Здебільшого господарі думають, що так котик проявляє свою любов і прихильність. Спойлер: і так, і ні. Детальніше – у матеріалі нижче.

Дізнайтеся Чому корисно приходити на роботу з домашніми улюбленцями: досвід компанії Purina®

Причини, чому кішка скрізь слідує за господарем

Змоделюємо ситуацію: у вас продзвенів будильник, а кіт уже поруч і наполегливо чекає, коли ви встанете. Ви йдете у ванну – кіт за вами, обираєте одяг у шафі – кіт тут як тут, йдете на кухню чи у туалет – він з вами. Звісно, одразу можна подумати, що малий зголоднів з ночі і просто дає жирні натяки на те, що голодний.

Однак, ви погодували кота, він, можливо, і поїв, і згодом продовжує своє переслідування. Очевидно, що причина у такому випадку не лише у голоді.

Кіт любить компанію

Так, усе просто – кіт справді любить вас і йому приємно проводити з вами час. Проживши так довго серед людей, кішки сформували справжні та унікальні зв'язки зі своїми людьми, які доглядають за ними.

Вашій кішці подобається проводити час зі своєю улюбленою людиною і цікавитися тим, що ви робите.



Коту просто приємно розділяти з вами свій час / Фото з Unsplash

Кіт потребує уваги

Щоб улюбленці залишалися здоровими сьогодні й завтра, їм потрібно забезпечити 100% поживних речовин. Purina® робить продукти, які подобаються котам, водночас забезпечуючи харчування, яке сприяє їхньому здоров'ю та благополуччю.

Домашні тварини іноді можуть відчувати себе "залишеними". Напружений людський графік і заклопотаність можуть "виїдати" з людського часу законні для кота 20 хвилин ігор на день. Якщо кіт відчуває, що з ним мало граються, він обов'язково нагадає про себе: ходитиме за господарем, лізтиме у його тарілку, захоче разом прийняти ванну.

Хвилинка кумедного Котик не хотів впасти у ванну і показав дива еквілібристики: епічне відео

Переконайтеся, що надаєте своєму котику любов, ласку, щоб котячий компаньйон залишався щасливим і здоровим.

Кота цікавлять запахи і… розваги

Тут йдеться про ванну кімнату і туалет. Не секрет, що скрізь, де є туалети та душові, є запахи. Кішка – цінитель ароматів, і у ванній, зокрема, є багато цікавих, які викликають у них котячі інстинкти.

Ванна кімната швидко перетворюється на дитячий майданчик для кошенят або спа-центр. Коти також вважають кухню наповненою запахами, які їм потрібно досліджувати, та іграми, які їм потрібно випробувати. Рулони туалетного паперу, мабуть, дуже цікаві.

Зворотна ситуація Чому коти люблять ховатися і коли це свідчить про стрес

Улюбленцю потрібна зміна раціону

Можливо, сніданок, який кіт отримав, йому не сподобався. Тоді вони почнуть ходити за господарем, натякаючи, що потрібно ще раз нагодувати їх. Це може бути показником, що ваша кішка потребує зміни раціону.

Тому, якщо кішка втрачає вагу, її шерсть виглядає тьмяною, або вона постійно слідує за вами навіть після того, як ви запропонуєте їй їсти, проконсультуйтеся з ветеринаром. Необхідно переконатися, що кішка отримує необхідне харчування.



Кіт може переслідувати, прагнучи отримати нову порцію їжі / Фото з Unsplash

Кіт захворів

Кішки не можуть передати свої почуття словами, тому вони передають свої почуття за допомогою мови тіла. Тварина яка, можливо, страждає від хвороби або відчуває надмірний стрес, може посилити рухи тіла та поведінку. Це може включати стеження за господарем скрізь або намагання залишатися якомога ближче до вас.

Якщо котик хоче бути поруч з господарем і це навіть здається маніакальним переслідуванням, настав час записатися на прийом до ветеринара. Це потрібно, щоб виключити будь-які проблеми зі здоров'ям або поведінкою.

Незалежно від того, чому кішка завжди йде за господарем, важливо приділяти їй пильну увагу. Це сприятиме її цілковитому щастю і здоров'ю.