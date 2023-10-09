Чим запам'ятався вихованець синоптика?

Помітною подією в медіапросторі було звернення уваги на присутність Апельмона через телевізійні трансляції поряд із його супутницею Наталією Діденко. Спільно вони займалися розповсюдженням прогнозів погоди.

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Зазначається, що рудому коту було 17 років. Вихованець Наталки відсвяткував свій день народження наприкінці липня.

Апельмон пішов від нас,

– повідомила синоптикиня.

Кіт Апельмон / Фото з фейсбуку Наталки Діденко​

Апельмон допомагав господині з прогнозом погоди / Фото з фейсбуку Наталки Діденко​

Коту було 17 років / Фото з фейсбуку Наталки Діденко​

Кіт Апельмон пішов з життя / Фото з фейсбуку Наталки Діденко​

У коментарях підписники висловили співчуття Наталці:

"Дуже сумуватиму за Апельмоном. Частинка життя та радості. Ніжність та любов. Без нього все буде негаразд. Нехай царствує".

"Апельмон завжди буде в наших серцях, його котяча душа вестиме прогноз погоди, він завжди буде живим, руденький ангел, який є символом прогнозу погоди від пані Наталії".

"Мої співчуття. Такий шикарний кіт. Сил витримати цю втрату".

"Прекрасне життя неймовірного кота. Як шкода, коли час разом добігає кінця. Співчуваю вам".

"Наталко, це був найпрекрасніший кіт, якого я знала за всю життя".

"Співчуваю вам. Така величезна втрата. Такий чудовий Апельмончик. Обіймаю вас із Сергієм, тримайтесь, будь ласка".

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