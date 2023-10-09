Чим запам'ятався вихованець синоптика?
Помітною подією в медіапросторі було звернення уваги на присутність Апельмона через телевізійні трансляції поряд із його супутницею Наталією Діденко. Спільно вони займалися розповсюдженням прогнозів погоди.
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Зазначається, що рудому коту було 17 років. Вихованець Наталки відсвяткував свій день народження наприкінці липня.
Апельмон пішов від нас,
– повідомила синоптикиня.
Кіт Апельмон / Фото з фейсбуку Наталки Діденко
Апельмон допомагав господині з прогнозом погоди / Фото з фейсбуку Наталки Діденко
Коту було 17 років / Фото з фейсбуку Наталки Діденко
Кіт Апельмон пішов з життя / Фото з фейсбуку Наталки Діденко
У коментарях підписники висловили співчуття Наталці:
- "Дуже сумуватиму за Апельмоном. Частинка життя та радості. Ніжність та любов. Без нього все буде негаразд. Нехай царствує".
- "Апельмон завжди буде в наших серцях, його котяча душа вестиме прогноз погоди, він завжди буде живим, руденький ангел, який є символом прогнозу погоди від пані Наталії".
- "Мої співчуття. Такий шикарний кіт. Сил витримати цю втрату".
- "Прекрасне життя неймовірного кота. Як шкода, коли час разом добігає кінця. Співчуваю вам".
- "Наталко, це був найпрекрасніший кіт, якого я знала за всю життя".
- "Співчуваю вам. Така величезна втрата. Такий чудовий Апельмончик. Обіймаю вас із Сергієм, тримайтесь, будь ласка".