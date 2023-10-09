Чим запам'ятався вихованець синоптика?

Помітною подією в медіапросторі було звернення уваги на присутність Апельмона через телевізійні трансляції поряд із його супутницею Наталією Діденко. Спільно вони займалися розповсюдженням прогнозів погоди.

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Зазначається, що рудому коту було 17 років. Вихованець Наталки відсвяткував свій день народження наприкінці липня.

Апельмон пішов від нас,
повідомила синоптикиня.

Кіт Апельмон / Фото з фейсбуку Наталки Діденко​

Апельмон допомагав господині з прогнозом погоди / Фото з фейсбуку Наталки Діденко​

Коту було 17 років / Фото з фейсбуку Наталки Діденко​

Кіт Апельмон пішов з життя / Фото з фейсбуку Наталки Діденко​

У коментарях підписники висловили співчуття Наталці:

  • "Дуже сумуватиму за Апельмоном. Частинка життя та радості. Ніжність та любов. Без нього все буде негаразд. Нехай царствує".
  • "Апельмон завжди буде в наших серцях, його котяча душа вестиме прогноз погоди, він завжди буде живим, руденький ангел, який є символом прогнозу погоди від пані Наталії".
  • "Мої співчуття. Такий шикарний кіт. Сил витримати цю втрату".
  • "Прекрасне життя неймовірного кота. Як шкода, коли час разом добігає кінця. Співчуваю вам".
  • "Наталко, це був найпрекрасніший кіт, якого я знала за всю життя".
  • "Співчуваю вам. Така величезна втрата. Такий чудовий Апельмончик. Обіймаю вас із Сергієм, тримайтесь, будь ласка".