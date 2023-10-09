Чем запомнился питомец синоптика?

Заметным событием в медиапространстве было обращение внимания на присутствие Апельмона через телевизионные трансляции рядом с его спутницей Наталией Диденко. Совместно они занимались распространением прогнозов погоды.

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Отмечается, что рыжему коту было 17 лет. Воспитанник Наталки отметил свой день рождения в конце июля.

Апельмон ушел от нас,

– сообщила синоптик.

Кот Апельмон / Фото из фейсбука Наталки Диденко

Апельмон помогал хозяйке с прогнозом погоды / Фото из фейсбука Наталки Диденко

Коту было 17 лет / Фото из фейсбука Наталки Диденко

Кот Апельмон ушел из жизни / Фото из фейсбука Наталки Диденко

В комментариях подписчики выразили соболезнования Наталье:

"Очень буду скучать по Апельмону. Часть жизни и радости. Нежность и любовь. Без него все будет не так. Пусть царствует".

"Апельмон всегда будет в наших сердцах, его кошачья душа будет вести прогноз погоды, он всегда будет живым, рыженький ангел, который является символом прогноза погоды от Наталии".

"Мои соболезнования. Такой шикарный кот. Сил выдержать эту потерю".

"Прекрасная жизнь невероятного кота. Как жаль, когда время вместе подходит к концу. Сочувствую вам".

"Наталья, это был самый прекрасный кот, которого я знала за всю жизнь".

"Сочувствую вам. Такая огромная потеря. Такой замечательный Апельмончик. Обнимаю вас с Сергеем, держитесь, пожалуйста".

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