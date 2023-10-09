Чем запомнился питомец синоптика?

Заметным событием в медиапространстве было обращение внимания на присутствие Апельмона через телевизионные трансляции рядом с его спутницей Наталией Диденко. Совместно они занимались распространением прогнозов погоды.

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Отмечается, что рыжему коту было 17 лет. Воспитанник Наталки отметил свой день рождения в конце июля.

Апельмон ушел от нас,
сообщила синоптик.

Кот Апельмон / Фото из фейсбука Наталки Диденко

Апельмон помогал хозяйке с прогнозом погоды / Фото из фейсбука Наталки Диденко

Коту было 17 лет / Фото из фейсбука Наталки Диденко

Кот Апельмон ушел из жизни / Фото из фейсбука Наталки Диденко

В комментариях подписчики выразили соболезнования Наталье:

  • "Очень буду скучать по Апельмону. Часть жизни и радости. Нежность и любовь. Без него все будет не так. Пусть царствует".
  • "Апельмон всегда будет в наших сердцах, его кошачья душа будет вести прогноз погоды, он всегда будет живым, рыженький ангел, который является символом прогноза погоды от Наталии".
  • "Мои соболезнования. Такой шикарный кот. Сил выдержать эту потерю".
  • "Прекрасная жизнь невероятного кота. Как жаль, когда время вместе подходит к концу. Сочувствую вам".
  • "Наталья, это был самый прекрасный кот, которого я знала за всю жизнь".
  • "Сочувствую вам. Такая огромная потеря. Такой замечательный Апельмончик. Обнимаю вас с Сергеем, держитесь, пожалуйста".