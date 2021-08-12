Кішку з київської підземки упіймали: тепер вона шукає дім
Джерело:фейсбук Наталки Макогон
Завдяки Kyiv Animal Rescue Group кота, який 3 дні блукав на станції метро "Контрактова площа", вдалося упіймати. Нагадуємо, що котик раптово вискочив із переноски та побіг у тунелі.
Рятівники тварин з Kyiv Animal Rescue Group разом з заступницею начальника "Київського метрополітену" Наталією Макогон протягом 3 днів намагалися зловити тварину. Спершу котик взагалі не з'являвся, а потім вийшов до людей, однак був дуже наляканий.
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Спільними зусиллями кішку вдалося упіймати / Фото Наталки Макогон
На станції встановили спеціальну пастку для кота, адже до рук він не йшов. Зрештою, тваринку вдалося упіймати.
Дякую Kyiv Animal Rescue Group! Не дарма ми з вами не спали! Кіт є! Точніше, киця! – написала Наталка Макогон у фейсбуці.
З'ясувалося, що це вулична кішка, яку підібрали волонтери. Вона втекла під час транспортування й загубилася.Зараз кіт перебуває на перетримці та шукає новий дім, де його любитимуть. Якщо хочете забрати кішечку у родину, пишіть Наталці Макогон.
Тепер кішка шукає новий дім / Фото Наталки Макогон
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Історія кота у підземці
- 4 дні тому котик вискочив з переноски на "Контрактовій площі".
- 2 дні тварина блукала тунелями, а на 3-й – вийшла до людей.
- Волонтери намагалися зловити кота вночі, коли станція зачинена. Також на території встановили спеціальні пастки.
- Тепер кішечка врятована й шукає новий дім.
Так ловили кота у підземці / Фото Наталки Макогон