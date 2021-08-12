Кішку з київської підземки упіймали: тепер вона шукає дім

12 серпня 2021 , 16:17
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Джерело:

фейсбук Наталки Макогон

Завдяки Kyiv Animal Rescue Group кота, який 3 дні блукав на станції метро "Контрактова площа", вдалося упіймати. Нагадуємо, що котик раптово вискочив із переноски та побіг у тунелі.

Рятівники тварин з Kyiv Animal Rescue Group разом з заступницею начальника "Київського метрополітену" Наталією Макогон протягом 3 днів намагалися зловити тварину. Спершу котик взагалі не з'являвся, а потім вийшов до людей, однак був дуже наляканий.

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Спільними зусиллями кішку вдалося упіймати / Фото Наталки Макогон

На станції встановили спеціальну пастку для кота, адже до рук він не йшов. Зрештою, тваринку вдалося упіймати.

Дякую Kyiv Animal Rescue Group! Не дарма ми з вами не спали! Кіт є! Точніше, киця! – написала Наталка Макогон у фейсбуці.

З'ясувалося, що це вулична кішка, яку підібрали волонтери. Вона втекла під час транспортування й загубилася.

Зараз кіт перебуває на перетримці та шукає новий дім, де його любитимуть. Якщо хочете забрати кішечку у родину, пишіть Наталці Макогон.


Тепер кішка шукає новий дім / Фото Наталки Макогон

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Історія кота у підземці

  • 4 дні тому котик вискочив з переноски на "Контрактовій площі".
  • 2 дні тварина блукала тунелями, а на 3-й – вийшла до людей.
  • Волонтери намагалися зловити кота вночі, коли станція зачинена. Також на території встановили спеціальні пастки.
  • Тепер кішечка врятована й шукає новий дім.


Так ловили кота у підземці / Фото Наталки Макогон

​Для того, щоб кіт був здоровим і щасливим, він потребує збалансованого харчування. Саме такими є корми Purina®, смак яких задовольнить навіть вибагливого улюбленця. Обрати їх можна тут.
Автор: Аліна Рудченко