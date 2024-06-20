Кішку на 5 тижнів "забули" в зачиненому магазині: як їй вдалось вижити

У зворушливому акті доброти мешканці Десятої авеню в Нью-Йорку (США) нещодавно об'єдналися, щоб врятувати кішку, на ім'я Лейла. Кішка перебувала у пастці в зачиненому гастрономі Citra Gourmet Deli понад п'ять тижнів, доки не втрутилися небайдужі члени громади.

Власник пояснив, що годував кішку, але не забирав додому, бо та "любить дряпатися". Як кішкі вдалося вижити – читайте далі!

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Кішку на 5 тижнів "забули" в зачиненому магазині

Бен Лагман, який живе неподалік, марно намагався нагодувати тварину через зламані двері, а потім зателефонував рятувальникам, щоб повідомити про ймовірну недбалість з боку власника.

Думали, що кішка може померти – вона була в жахливому стані, брудна і голодна. Ми не знали, чи є там кондиціонер, а на підлозі побачили розбите скло. Жахіття якесь!

– каже Лагман.



Кішка Лейла 5 тижнів просиділа у зачиненому гастрономі / Фото Instagram

Сусідка Тіфф Вінтон розповідає, що домашня тварина вижила лише завдяки тому, що власник час від часу заходив до неї, щоб погодувати.

Вона додала, що усі сусіди об'єдналися у Facebook-групі й поставили собі за мету зв'язатися з власником магазину. Зрештою, чоловік з ключами зустрів їх біля магазину й погодився віддати Лейлу.

Вона така гарна кішечка, не билася. Здається, розуміла, що її рятують,

— каже Вінтон, яка забрала пухнастика собі.



Кішку врятували небайдужі сусіди / Фото Instagram

За її словами, по всьому магазину валялись порожні бляшанки з-під котячого корму, вона була повністю зневоднена і спала в холодному підвалі.

Будинок британки виявився колонією щурів

31-річну Сару Джордан засудили до умовного тюремного ув'язнення за те, що вона утримувала у своєму будинку колонію зі 112 щурів. Ці гризуни намагалися вижити без води, будуючи великі гнізда в шухлядах і під книжковими полицями.

Співробітники служби захисту тварин, які побували в помешканні жінки у місті Лейленд (Велика Британія), були вражені жахливим запахом аміаку, що заважав їм навіть дихати. Приголомшливі кадри опублікували на загал.