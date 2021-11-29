З кишенькою для кота та вушками: як виглядає худі, що розробили для власників чотирилапих

У Японії продають спеціальне худі для геймерів, які мають котів. Його особливість в тому, що має вушка та кишеню для улюбленця.

Спеціальне відділення в худі призначене для того, аби кішка не залазила на клавіатуру та не заважала господарю грати.

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Толстовку, яку назвали "Mewgaroo Hoodie 2", вигадали студії Bauhutte та Unihabitat, що спеціалізуються на товарах для геймерів.

Дивіться фото: як виглядає худі

Худі прикрашена котячими вушками на капюшоні та має ребристі манжети з нашивками у вигляді лапок, що зберігають додаткове тепло. Розробники не забули забезпечити господарів змінним мішком у кишені. Усе для того, аби його можна було замінити та легко випрати.

Відомо, що перед створенням худі дизайнери опитали гравців, які мають домашніх тварин. Під час дослідження виявилося, що 51,3% геймерів – власники котів.

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Виробники впевнені, що одяг підійде для всіх власників домашніх улюбленців, які багато часу проводять за комп'ютером чи ноутбуком.