Карликовий пес та надійний пастух: у США визнали 2 нові породи собак

Американський клуб собаководства визнав 2 нові породи: російський той та муді. Хоча ці породи існують давно, раніше вони не мали офіційного підтвердження в країні і не могли брати участь в американських виставках.

Відтепер ці песики зможуть брати участь у заходах, що санкціоновані Американським клубом собакововодства – наприклад, усесвітньо відомій виставці собак Вестмінстерського клубу собаководства. Дізнайтеся більше про нещодавно визнані породи.

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Муді або угорський пастуший собака



Собака породи муді / Фото Getty Images

Це собаки середнього розміру, що чудово випасають худобу. Ці песики активні, грайливі і можуть брати участь в різних видах спорту.

Муді мають спільне коріння з пулі та пумі – двома іншими породами родом з Угорщини. Муді – досить рідкісна порода, у всьому світі їх налічують усього кілька тисяч.

Характеристика породи:

Висота: 38 – 45 сантиметрів.

38 – 45 сантиметрів. Вага: 8 – 12 кілограмів.

8 – 12 кілограмів. Кольори: чорний (найпоширеніший), білий, коричневий, сірий та жовтий. Також визнали мармурове забарвлення.

чорний (найпоширеніший), білий, коричневий, сірий та жовтий. Також визнали мармурове забарвлення. Тривалість життя: 12 – 14 років

Російський той-тер'єр

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Російський той-тер'єр / Фото Zen Yandex

Ці крихітні песики були компаньйонами аристократів та відомих людей ще з 18 століття. Собаки цієї породи бувають короткошерстими та довгошерстими. Веселий та товариський характер робить їх хорошими компаньйонами, а маленький розмір – ідеальними для проживання у квартирі.

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Характеристика породи:

Висота: 19 – 27 сантиметрів.

19 – 27 сантиметрів. Вага: зазвичай не більше 2,7 кілограма.

зазвичай не більше 2,7 кілограма. Кольори: чорно-підпалий, коричневий, блакитний з коричневим, червоний, соболь, бурий соболь.

чорно-підпалий, коричневий, блакитний з коричневим, червоний, соболь, бурий соболь. Тривалість життя: 10 – 12 років

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