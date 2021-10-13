Кампербетч і котики: на прем'єру "Електричного життя Луїса Вейна" завітав пухнастик

У 2022 році має вийти довгоочікуваний біографічний фільм про художника Луїса Вейна. Наприкінці ХХ століття він малював ексцентричні картини, головними героями яких були коти.

Нещодавно у Лондоні відбувся допрем'єрний показ фільму. Одним з почесних гостей заходу був чорно-білий кіт, який зіграв у стрічці одну з ключових ролей.

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Фільм про художника, який малював котів

У фільмі "Електричне життя Луїса Вейна" з'явиться дуже багато котиків, це зрозуміло з початкової ідеї стрічки. Навіть у трейлері кількість муркотунів незвично велика. Річ у тім, що стрічка заснована на реальних подіях. Це історія про ексцентричного британського художника Луїса Вейна. Його грайливі, а іноді навіть психоделічні картини, допомогли назавжди змінити сприйняття публікою котів.

Постер фільму дуже символічний – на ньому зображений чорно-білий кіт, який грайливо виглядає з-за рамки. Саме у такому стилі Луїс Вейн малював котів.



Постер фільму із намальований котиком / Зображення з amazon.com

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Чорно-білий пухнастик, який позував разом із головними акторами стрічки Бенедиктом Кампербетчем і Клер Фой – один із близько десятка чотирилапих, які знімалися у фільмі. Він із граційною ходою з'являється і у офіційному трейлері фільму.



Котик з фільму, який був на допрем'єрному показі / Скриншот з відео

"Електричне життя Луїса Вейна": дивіться трейлер

До речі, у російському перекладі у назву фільму вставили згадку про котів: "Котячі світи Луїса Вейна". Хоч в оригіналі англійською – The Electrical Life of Louis Wain – її немає.

Фільм має вийти в кінотеатрах Великої Британії у 2022 році. У США із 22 жовтня його можна буде побачити на Amazon Prime Video. Коли реліз відбудеться в Україні – наразі невідомо.