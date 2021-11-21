Існує 5 типів власників кішок: до якого ви належите
Джерело:Sci-news
Усім відомо, що коти люблять полювати на птахів та мишей. Британські вчені з'ясували, як господарі ставляться до такого полювання та визначили 5 типів власників.
Природоохоронні організації у Великій Британії давно занепокоєні тим, що коти активно полюють на інших тварин. Ці маленькі домашні хижаки винищують цілі види птахів і не тільки.
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Є люди, які не знають про полювання кішок
Дослідження проводили вчені Бристольського та Екстерського університетів. Вони опитали 56 власників кішок, які живуть як у селі, так і в місті.
Визначили 5 категорій власників:
- "Добропорядні господарі", котрі хвилюються через вплив кішок на дику природу.
- "Захисники свободи", які спокійно випускають кішок на прогулянки.
- "Занепокоєні захисники", які перш за все думають про безпеку своєї кішки.
- "Терплячі опікуни" – не люблять, коли кішки полюють, але не заважають цьому процесу.
- "Господарі, які не вмішуються" – люди, які взагалі не знають про проблему з полюванням котиків.
Власники по-різному ставляться до полювання кішок / Фото Unsplash
У Британії 10 мільйонів кішок
Вчені вважають, що політика "стримування" кішок нічого не дасть – адже люди її просто не зрозуміють. Однак є певна кількість громадян, які хвилюються через вплив кішок на природу.
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Дехто вже робить свою кішку "безпечнішою" для птахів. Ці люди чіплять на улюбленця нашийник із дзвіночком. Або просто яскравий нашийник, щоб хижака було помітно здалеку.
У Великій Британії мешкає близько 10 мільйонів кішок. Вони систематично знищують птахів, дрібних гризунів та рептилій.