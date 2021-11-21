Природоохоронні організації у Великій Британії давно занепокоєні тим, що коти активно полюють на інших тварин. Ці маленькі домашні хижаки винищують цілі види птахів і не тільки.

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Є люди, які не знають про полювання кішок

Дослідження проводили вчені Бристольського та Екстерського університетів. Вони опитали 56 власників кішок, які живуть як у селі, так і в місті.

Визначили 5 категорій власників:

"Добропорядні господарі", котрі хвилюються через вплив кішок на дику природу. "Захисники свободи", які спокійно випускають кішок на прогулянки. "Занепокоєні захисники", які перш за все думають про безпеку своєї кішки. "Терплячі опікуни" – не люблять, коли кішки полюють, але не заважають цьому процесу. "Господарі, які не вмішуються" – люди, які взагалі не знають про проблему з полюванням котиків.



Власники по-різному ставляться до полювання кішок / Фото Unsplash

Для того, щоб кіт був здоровим і щасливим, він потребує збалансованого харчування. Саме такими є корми Purina®, смак яких задовольнить навіть вибагливого улюбленця. Обрати їх можна тут.

У Британії 10 мільйонів кішок

Вчені вважають, що політика "стримування" кішок нічого не дасть – адже люди її просто не зрозуміють. Однак є певна кількість громадян, які хвилюються через вплив кішок на природу.

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Дехто вже робить свою кішку "безпечнішою" для птахів. Ці люди чіплять на улюбленця нашийник із дзвіночком. Або просто яскравий нашийник, щоб хижака було помітно здалеку.

У Великій Британії мешкає близько 10 мільйонів кішок. Вони систематично знищують птахів, дрібних гризунів та рептилій.