Природоохранные организации в Великобритании давно обеспокоены тем, что коты активно охотятся на других животных. Эти маленькие домашние хищники истребляют целые виды птиц и не только.
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Есть люди, которые не знают об охоте кошек
Исследование проводили ученые Бристольского и Экстерского университетов. Они опросили 56 владельцев кошек, живущих как в деревне, так и в городе.
Определили 5 категорий владельцев:
- "Добропорядочные хозяева", которые волнуются из-за влияния кошек на дикую природу.
- "Защитники свободы", спокойно выпускающие кошек на прогулки.
- "Обеспокоенные защитники", которые прежде всего думают о безопасности своей кошки.
- "Терпящие опекуны" – не любят, когда кошки охотятся, но не мешают этому процессу.
- "Не вмешивающиеся хозяева" – люди, которые вообще не знают о проблеме с охотой котиков.
Владельцы по-разному относятся к охоте кошек / Фото Unsplash
В Британии 10 миллионов кошек
Ученые считают, что политика "сдерживания" кошек ничего не даст – люди ее просто не поймут. Однако есть определенное количество граждан, волнующихся из-за влияния кошек на природу.
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Кое-кто уже делает свою кошку более "безопасной" для птиц. Эти люди цепляют на любимца ошейник с колокольчиком. Или просто яркий ошейник, чтобы хищника было заметно издалека.
В Великобритании проживает около 10 миллионов кошек. Они систематически уничтожают птиц, мелких грызунов и рептилий.