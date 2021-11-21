Природоохранные организации в Великобритании давно обеспокоены тем, что коты активно охотятся на других животных. Эти маленькие домашние хищники истребляют целые виды птиц и не только.

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Есть люди, которые не знают об охоте кошек

Исследование проводили ученые Бристольского и Экстерского университетов. Они опросили 56 владельцев кошек, живущих как в деревне, так и в городе.

Определили 5 категорий владельцев:

  1. "Добропорядочные хозяева", которые волнуются из-за влияния кошек на дикую природу.
  2. "Защитники свободы", спокойно выпускающие кошек на прогулки.
  3. "Обеспокоенные защитники", которые прежде всего думают о безопасности своей кошки.
  4. "Терпящие опекуны" – не любят, когда кошки охотятся, но не мешают этому процессу.
  5. "Не вмешивающиеся хозяева" – люди, которые вообще не знают о проблеме с охотой котиков.

Есть 5 типов владельцев кошек
Владельцы по-разному относятся к охоте кошек / Фото Unsplash

В Британии 10 миллионов кошек

Ученые считают, что политика "сдерживания" кошек ничего не даст – люди ее просто не поймут. Однако есть определенное количество граждан, волнующихся из-за влияния кошек на природу.

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Кое-кто уже делает свою кошку более "безопасной" для птиц. Эти люди цепляют на любимца ошейник с колокольчиком. Или просто яркий ошейник, чтобы хищника было заметно издалека.

В Великобритании проживает около 10 миллионов кошек. Они систематически уничтожают птиц, мелких грызунов и рептилий.