Слоненя, яке відокремилося від стада, возз'єдналося з матусею: кадр, що розчулить кожного

29 грудня слоненя відокремилося від матері та стада в заповіднику тигрів Анамалай у Поллачі. Охоронці дикої природи бачили, як він у біді шукав матір, адже у ранньому віці на малюків може чекати чимало небезпек.

Слоненятко було лише 4 – 5 місяців. На щастя, все закінчилося добре – матір і малюк возз'єдналися. Цей момент вдалося зафіксувати, і кадр змусить сплакнути кожного!

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Матір і малюк возз'єдналися

Слоненя, яке було відокремлено від своєї матері та решти його стада в парку дикої природи в Таміл Наду, на півдні Індії, було возз'єднано з ними представниками парку.

Аерофотознімок, зроблений офіційними особами, показує, як мати та теля дрімають на невеликому схилі, а дитина лежить у грудях матері.

Слоненя, яке відокремилося від стада, возз'єдналося з матусею / Фото Tamil Nadu Forest Department

Зазвичай стадо не рушає далі, коли зникає теля, але в цьому випадку і мати, і стадо пройшли приблизно 4 кілометри.

Здебільшого стадо віддаляється, але менша група вештається навколо, щоб знайти зникле теля. Але іноді стадо, особливо, якщо це територія, де відбувається конфлікт між тваринами та людьми, віддаляється заради безпеки,

– каже виконавчий директор Wildlife SOS.

Коли теля було знайдено, через день після того, як його відлучили, використовували дрони, щоб знайти стадо.

Перед тим, як відвести теля в череду, лісничі викупали його та обмазали грязюкою, щоб не було людських запахів. Це означає, що мати й інші члени вітатимуть повернення теляти, і це зменшить їхнє занепокоєння щодо будь-якого відбитка людини.

Потім теля поклали у вантажівку, щоб відвезти на зустріч. Співробітників попросили поспостерігати за матір'ю та дитинчам ще кілька днів, і так вони побачили, як ті спокійно дрімають.

Слони вкрай винахідливі у вирішенні головоломок

Слони, відомі своїм інтелектом і складною соціальною структурою, можуть мати рівень самоодомашнення, подібний до того, який спостерігається у людей і бонобо. У новому дослідженні вчені, які вивчають диких азійських слонів у заповіднику, виявили, що деякі з них набагато винахідливіші у вирішенні головоломок, які містять ласощі, ніж інші.

"Найсумніша слониха" померла

Майже все своє нетривале життя слониха Малі прожила на самоті у вольєрі манільського зоопарку. Організації із захисту тварин не раз намагалися домогтися для неї справедливості й свободи, але нічого не вийшло.

У результаті зоозахисники прозвали слониху Малі "найсумнішим слоном світі". На жаль, наприкінці листопада стало відомо про її смерть – вона померла, не доживши до свого 50-річчя.