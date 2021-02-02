Ігри з цуценям: як бавитися весело і без травм

Крихітне цуценя, яке ви принесли у свій дім, рано чи пізно стане сміливішим і захоче гратися з вами. Розповідаємо, як правильно вибудувати модель гри з цуценям, або надалі виростити слухняну собаку.
Джерело: інстаграм Олександри Редькіної
Для того, аби вберегти руки, нерви, а також добрі взаємини із власним собакою, дослухайтеся порад кваліфікованих кінологів.
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Як правильно гратися з цуценям
Кінолог Олександра Редькіна жартівливо ділить собак на два типи:
- Дракон – цуценя, яким неможливо керувати, воно вийшло з-під контролю, має надто багато енергії. Такі малюки часто кусають господарів за обличчя, тягнуть за волосся, хапають зубами за руки.
- Крокодил – спокійніше цуценя, яке робить "кусь" ніби ненавмисно.
Ігри важливі для правильного розвитку собаки / Фото hvost.news
Поради для тих, хто хоче вберегти руки під час гри з цуценям:
- Не грайтеся "голими руками". Руки для малюків набагато цікавіші за іграшки: вони м'які, швидко рухаються, за них приємно кусати. Тому руками цуценят краще не дражнити. Натомість:
- завжди майте асортимент різних іграшок,
- в процесі гри навчайте малюка команд,
- якщо пес тягне іграшку – віддайте її та поверніться до гри через деякий час,
- можна пограти з малюком в пошук їжі: заховайте ласий шматочок і спонукайте його відшукати.
Якщо цуценя проявляє небажану поведінку – негайно припиняйте гру / Фото hvost.news
- Не потрібно грати з собакою у "наздожени мене". Не бігайте за цуценям, яке щось тримає в зубах.
- Не потрібно грубо демонструвати свою силу – так ви втрачаєте контакт з собакою.
- Не потрібно бити, щипати, лякати цуценя. Також не хапайте його за ніс, вуха, хвіст та інші частини тіла.
- Негайно припиняйте ігри, під час яких цуценя починає рвати речі, меблі, гризти взуття тощо.
Під час будь-якої гри пам'ятайте: щойно цуценя почало робити заборонені дії – гру потрібно негайно припинити.
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